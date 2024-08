Les Instants Gourmands reviennent du 29 août au 1er septembre 2024

Portés par l’Office du Commerce et de l’Artisanat, les Instants Gourmands se dérouleront du 29 août au 1er septembre 2024 sous les arbres de la promenade Granvelle. Découvrez toute la programmation...

Une trentaine d'exposants valoriseront les produits gourmands et gourmets, les circuits courts et les saveurs d'ici et d'ailleurs, comme à leur habitude.

La manifestation met un point d'honneur à valoriser l'éco-responsabilité et invite les participants à venir avec leur propre gobelet, couverts et assiettes pour déguster sur place les produits proposés.

Cette année, une randonnée pique-nique de 9km est organisée en partenariat avec l'ASTB sur les hauteurs de Besançon. Pensez à vous inscrire, les places sont limitées. Randonnee-gourmande-instants-gourmands-2024

Les exposants restaurateurs et leurs spécialités

A Putia (Sicilienne)

Aux Délices du Cédre (Libanaise)

Au Bouchon Catalan (Catalane)

Brasserie Granvelle (Traditionnelle)

Hacquard Denis (Tartes flambées & crêpes)

Heliodore (Grecque)

Conserverie du Monde (Produits de la mer)

Le Réunionnais (Réunionnaise)

Mijoto (Végétarienne)

Dar les Bains (Marocaine)

Nardin Denis (Paninis & gaufres)

Nicolas Restauration (Traditionnelle)

Sandwich Club Besançon (Sandwichs & Salades)

Snack Franc-Comtois (Régionale)

Teranga (Sénégalaise)

Les exposants viticulteurs et leur région

Cantina Gianfranco Rolfo (Italie)

Clini Frederic (Vins & Huiles d’Olives)

Domaine de l’Espérance (Champagne)

Domaine Gilphine (Côtes du Rhône)

Domaine Cartaux-Bougaud (Jura)

Cave Marcel Immelé (Alsace)

Storyvino (Languedoc)

Caves de Neuchâtel (Neuchâtel)

Les artisans - producteurs

Ananda (Kombuchas)

La Source aux Trésors (Miels, hydromels, pestos, tapenades)

Hélix Bruno Thienot (Escargots)

Les Aliments Vivants (Aliments lactofermentés)

L’Érablière Lefebvre et Fils (Produits québécois)

Ferme Adam (Glaces de la ferme)

Purement Chocolat (Confiseries et pâtisseries)

Les brasseurs

Entre 2 mondes

Gangloff

La Cuc

La Nocturne

Les 2 Fûts

Les instants sons (concerts)

Jeudi 29 août

12h00-14h00 : Kalarash

17h30-19h00: Vladimir Torres Trio

20h00-22h00: Will & Mo'Blues

Vendredi 30 août

12h00-14h00 : Cafarnaüm

17h30-19h00 : Fred Balkayou

20h00-22h00 : Pat d'F

Samedi 31 août

12h00-14h00 : Cafarnaüm

17h30-19h00 : Black voices combo

20h00-22h00 : Demance

Dimanche 1er septembre

12h00-14h00 : Casamère Crew

17h30-19h00: Big B Swing Band

Les instants santé

Des conférences animées par ''De la science à l'assiette'' auront lieu chaque jour, sous le kiosque, à raison de deux sessions par jour : 11h00-12h30 / 14h30-16h0.

Jeudi : Santé et délices, de l'apéritif au dessert !

Vendredi : Se réjouir avec les protéines végétales : le sexe, le cœur et l'esprit !

Samedi : Calories réduites pour un plaisir sans limite !

Dimanche : Délices de fibres : Recettes pour un rendez-vous galant entre cerveaux !

Les instants jeux

Jeudi et vendredi de 15h00 à 19h00, samedi et dimanche de 11h00 à 20h00, que vous soyez joueurs aguerris ou novices, venez découvrir une sélection de jeux nouveaux et d'exclusivités.

Infos +

Infos pratiques :

10h30 - 00h30

Arrêt de la vente de la restauration et des boissons à 00h00

Gobelet réutilisable non consigné : 1€ (25cl) / 1.50€ (50cl)

Brochure à télécharger : Instants-gourmands-2024.pdf