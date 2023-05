Vindiou en r'vla une autre ! • Après un dernier spectacle à l’Olympia en juin 2018, on ne pensait plus jamais revoir la Madeleine Proust sur scène… Et pourtant, le 29 septembre 2023, soit plus de 40 ans après sa naissance, le personnage légendaire franc-comtois va vivre une nouvelle vie. Et ce n’est pas Lola Sémonin qui sera sous la perruque et le costume, mais une autre comédienne bourguignonne de talent, Corinne Lordier...