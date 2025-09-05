Jérôme Durain, nouveau président de la Région Bourgogne Franche-Comté : les réactions

Élu avec 54 voix contre 17 pour Jean-Marie Sermier lors de l’assemblée plénière de ce vendredi 5 septembre 2025, Jérôme Durain succède à Marie-Guite Dufay à la tête de la Région Bourgogne-Franche-Comté . Plusieurs élu(e)s et partis politiques ont d’ores et déjà réagi.

Réaction du Rassemblement National

"Le RN dénonce une mascarade illégitime et antidémocratique

À l’occasion de l’élection du nouveau Président du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, les élus du Rassemblement National ont décidé de refuser de participer à cette parodie de démocratie en ne prenant pas part au vote et en ne présentant aucune candidature.

Julien Odoul rappelle que Jérôme Durain n’a jamais été élu directement par les Bourguignons et les Francs-Comtois et que ce scrutin a été verrouillé en interne par un Parti Socialiste représentant à peine 8% des électeurs aux dernières législatives de 2024.

Par ailleurs, le groupe Rassemblement National dénonce la décision scandaleuse de faire sortir le public hors de l’hémicycle et d’en réserver les places aux derniers barons de gauche de la région comme le futur ex-ministre François Rebsamen, la maire de Besançon, Anne Vignot, la maire de Dijon, Nathalie Koenders ou encore la fossoyeuse du nucléaire français, Dominique Voynet. Ce choix est la preuve d’une majorité déconnectée des citoyens et confinée dans un entre-soi incapable de s’ouvrir aux habitants.

"Nous avons fait le choix collectif de ne pas participer à cette mascarade que ce soit en présentant une candidature de témoignage pour donner un vernis faussement démocratique à ce scrutin ou en participant au vote. Nous sommes là pour agir en faveur des Bourguignons et Francs-Comtois et non pour participer aux affaires de couloirs du Parti Socialiste sous le regard de toute la cohorte des barons socialo-macronistes venus adouber Jérôme Durain en lieu et place du vote populaire. Ce premier geste confirme que Jérôme Durain ne sera pas le Président du Conseil régional mais simple Premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste" - Julien Odoul."

Réaction de Cap 21, le Rassemblement Citoyen

"Ce vendredi 5 septembre 2025, les conseillers régionaux ont élu Jérôme Durain à la présidence de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Je tiens à lui adresser mes plus vives félicitations pour cette élection, qui marque le début d’une nouvelle étape pour notre territoire.

Son engagement en faveur du développement économique, de la transition écologique et de la solidarité entre les territoires résonne avec les valeurs qui animent notre action collective.

Je me réjouis particulièrement de poursuivre à ses côtés le travail essentiel mené pour la transition énergétique et alimentaire dans nos lycées, enjeux majeurs pour l’avenir de notre jeunesse et de notre région.

La déclaration de candidature de Jérôme Durain a souligné l’importance de concilier défense de

l’environnement et activités rémunératrices, notamment dans le secteur agricole, ainsi que la nécessité d’accompagner les grandes mutations de notre société. Ces priorités rejoignent pleinement les missions qui me sont confiées, et je suis convaincue que notre collaboration permettra d’amplifier les actions en faveur d’une région plus durable, inclusive et résiliente.

Je réaffirme mon engagement total à ses côtés pour faire de la Bourgogne-Franche-Comté un territoire exemplaire en matière de transition écologique, d’innovation et de cohésion sociale

Pour Cap21-LRC,

Amandine Rapenne, vice-Présidente Cap21

Conseillère Régionale Déléguée à la transition alimentaire dans les lycées"

Réaction du groupe des élu(e)s communistes et républicains de Bourgogne-Franche-Comté

"Le groupe communiste et républicain du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté félicite l’élection de Jérôme Durain comme nouveau président de région.

Initié lors de l’élection de juillet 2021, le rassemblement de la gauche et des écologistes se trouve conforté dans notre région. C’est un fait politique important, alors que le pays traverse une crise politique inédite et des recompositions diverses.

Si le cap fixé en début de mandat, structuré autour des politiques de l’emploi et de la formation, de la transition écologique, et de la fraternité, s’avère plus que jamais pertinent, l’aggravation des crises multiples, économiques, sociales, démocratiques, écologiques, géopolitiques, nous appelle à développer les propositions novatrices et accélérer l’action.

Nous saluons notamment les engagements pris par Jérôme Durain sur la poursuite de la conférence sociale régionale. Cette instance nouvelle, pluripartite, associant diverses forces vives régionales parmi lesquelles les organisations syndicales, a vocation à expérimenter la mise en place de nouveaux critères d’attribution des aides économiques aux entreprises, ainsi que leur suivi dans la durée. Le récent rapport d’enquête sénatoriale chiffrant à 211 milliards d’euros les aides publiques perçues par les entreprises françaises montre que la gestion des entreprises ne peut plus être en dehors du débat démocratique.

Nous nous engagerons également pleinement dans le chantier de la prévention des toxicomanies auprès des jeunes et des lycéens.

Alors que la colère gronde partout dans le pays contre le projet de budget 2026, visant une austérité sans précédent menaçant d’asphyxier les services publics et les collectivités territoriales, nous le redisons avec force : les services publics régionaux, transports ferroviaires et par car, lycées, formation professionnelle des demandeurs d’emploi, sont les premiers atouts de notre région. Créateurs de richesses, moteurs d’une croissance saine, ils doivent être financés à hauteur des besoins de développement, dans une conception intégrée, démocratique, égalitaire.

Muriel Ternant

Présidente du groupe des élu.e.s communistes et républicains de Bourgogne-Franche-Comté."