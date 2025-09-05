Vendredi 5 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Bourgogne-Franche-Comté
Politique

Jérôme Durain, nouveau président de la Région Bourgogne Franche-Comté : les réactions

Publié le 05/09/2025 - 14:02
Mis à jour le 05/09/2025 - 14:07

Élu avec 54 voix contre 17 pour Jean-Marie Sermier lors de l’assemblée plénière de ce vendredi 5 septembre 2025, Jérôme Durain succède à Marie-Guite Dufay à la tête de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Plusieurs élu(e)s et partis politiques ont d’ores et déjà réagi. 

© Capture écran Region Bourgogne Franche-Comté
© Capture écran Region Bourgogne Franche-Comté

Réaction du Rassemblement National 

"Le RN dénonce une mascarade illégitime et antidémocratique

À l’occasion de l’élection du nouveau Président du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, les élus du Rassemblement National ont décidé de refuser de participer à cette parodie de démocratie en ne prenant pas part au vote et en ne présentant aucune candidature.

Julien Odoul rappelle que Jérôme Durain n’a jamais été élu directement par les Bourguignons et les Francs-Comtois et que ce scrutin a été verrouillé en interne par un Parti Socialiste représentant à peine 8% des électeurs aux dernières législatives de 2024.

Par ailleurs, le groupe Rassemblement National dénonce la décision scandaleuse de faire sortir le public hors de l’hémicycle et d’en réserver les places aux derniers barons de gauche de la région comme le futur ex-ministre François Rebsamen, la maire de Besançon, Anne Vignot, la maire de Dijon, Nathalie Koenders ou encore la fossoyeuse du nucléaire français, Dominique Voynet. Ce choix est la preuve d’une majorité déconnectée des citoyens et confinée dans un entre-soi incapable de s’ouvrir aux habitants.

"Nous avons fait le choix collectif de ne pas participer à cette mascarade que ce soit en présentant une candidature de témoignage pour donner un vernis faussement démocratique à ce scrutin ou en participant au vote. Nous sommes là pour agir en faveur des Bourguignons et Francs-Comtois et non pour participer aux affaires de couloirs du Parti Socialiste sous le regard de toute la cohorte des barons socialo-macronistes venus adouber Jérôme Durain en lieu et place du vote populaire. Ce premier geste confirme que Jérôme Durain ne sera pas le Président du Conseil régional mais simple Premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste" - Julien Odoul."

Réaction de Cap 21, le Rassemblement Citoyen

"Ce vendredi 5 septembre 2025, les conseillers régionaux ont élu Jérôme Durain à la présidence de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Je tiens à lui adresser mes plus vives félicitations pour cette élection, qui marque le début d’une nouvelle étape pour notre territoire.

Son engagement en faveur du développement économique, de la transition écologique et de la solidarité entre les territoires résonne avec les valeurs qui animent notre action collective.

Je me réjouis particulièrement de poursuivre à ses côtés le travail essentiel mené pour la transition énergétique et alimentaire dans nos lycées, enjeux majeurs pour l’avenir de notre jeunesse et de notre région.

La déclaration de candidature de Jérôme Durain a souligné l’importance de concilier défense de

l’environnement et activités rémunératrices, notamment dans le secteur agricole, ainsi que la nécessité d’accompagner les grandes mutations de notre société. Ces priorités rejoignent pleinement les missions qui me sont confiées, et je suis convaincue que notre collaboration permettra d’amplifier les actions en faveur d’une région plus durable, inclusive et résiliente.

Je réaffirme mon engagement total à ses côtés pour faire de la Bourgogne-Franche-Comté un territoire exemplaire en matière de transition écologique, d’innovation et de cohésion sociale

Pour Cap21-LRC,
Amandine Rapenne, vice-Présidente Cap21
Conseillère Régionale Déléguée à la transition alimentaire dans les lycées"

Réaction du groupe des élu(e)s communistes et républicains de Bourgogne-Franche-Comté

"Le groupe communiste et républicain du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté félicite l’élection de Jérôme Durain comme nouveau président de région.

Initié lors de l’élection de juillet 2021, le rassemblement de la gauche et des écologistes se trouve conforté dans notre région. C’est un fait politique important, alors que le pays traverse une crise politique inédite et des recompositions diverses.

Si le cap fixé en début de mandat, structuré autour des politiques de l’emploi et de la formation, de la transition écologique, et de la fraternité, s’avère plus que jamais pertinent, l’aggravation des crises multiples, économiques, sociales, démocratiques, écologiques, géopolitiques, nous appelle à développer les propositions novatrices et accélérer l’action.

Nous saluons notamment les engagements pris par Jérôme Durain sur la poursuite de la conférence sociale régionale. Cette instance nouvelle, pluripartite, associant diverses forces vives régionales parmi lesquelles les organisations syndicales, a vocation à expérimenter la mise en place de nouveaux critères d’attribution des aides économiques aux entreprises, ainsi que leur suivi dans la durée. Le récent rapport d’enquête sénatoriale chiffrant à 211 milliards d’euros les aides publiques perçues par les entreprises françaises montre que la gestion des entreprises ne peut plus être en dehors du débat démocratique.

Nous nous engagerons également pleinement dans le chantier de la prévention des toxicomanies auprès des jeunes et des lycéens.

Alors que la colère gronde partout dans le pays contre le projet de budget 2026, visant une austérité sans précédent menaçant d’asphyxier les services publics et les collectivités territoriales, nous le redisons avec force : les services publics régionaux, transports ferroviaires et par car, lycées, formation professionnelle des demandeurs d’emploi, sont les premiers atouts de notre région. Créateurs de richesses, moteurs d’une croissance saine, ils doivent être financés à hauteur des besoins de développement, dans une conception intégrée, démocratique, égalitaire.

Muriel Ternant
Présidente du groupe des élu.e.s communistes et républicains de Bourgogne-Franche-Comté."

jerome durain réactions region bourgogne franche-comte

Publié le 5 septembre à 14h02 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Politique

Bourgogne-Franche-Comté
Politique

Jérôme Durain, nouveau président de la Région Bourgogne Franche-Comté : les réactions

Élu avec 54 voix contre 17 pour Jean-Marie Sermier lors de l’assemblée plénière de ce vendredi 5 septembre 2025, Jérôme Durain succède à Marie-Guite Dufay à la tête de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Plusieurs élu(e)s et partis politiques ont d’ores et déjà réagi. 

jerome durain réactions region bourgogne franche-comte
Publié le 5 septembre à 14h02 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Politique

Livres dans la Boucle : pour Raphaël Enthoven, “rien dans mes propos ne justifie la censure”

+ les réactions à Besançon • À la suite de l’annulation de la venue du philosophe Raphaël Enthoven au festival Livres dans la Boucle annoncée jeudi 4 septembre 2025 par Grand Besançon Métropole, de multiples réactions ont émané de différents politiques et associations à Besançon. L’auteur évincé a lui-même réagi sur son compte X.  

gaza livres dans la boucle réactions
Publié le 5 septembre à 11h33 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Politique

Bourgogne-Franche-Comté : Jérôme Durain, “M. Narcotrafic” du Sénat, probable nouveau président de Région

Le sénateur socialiste Jérôme Durain, connu pour avoir corédigé la loi contre le narcotrafic, doit être élu vendredi 5 septembre 2025, sauf énorme surprise, président de la région Bourgogne-Franche-Comté.

élection jerome durain marie-guite dufay président region bourgogne franche-comte
Publié le 5 septembre à 08h18 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

“Besançon forte et solidaire”, une liste de gauche avec Jean-Sébastien Leuba en tête

MUNICIPALE 2026 • Le Parti Socialiste, Place Publique et Cap 21 ont officiellement lancé leur campagne pour l'élection municipale de 2026 en présentant leur liste commune : "Besançon forte et solidaire". À la tête de cette coalition de gauche, Jean-Sébastien Leuba, ancien adjoint au maire Jean-Louis Fousseret, conduira un projet axé sur "la solidarité, l’écologie et la démocratie participative".

amandine rapenne cop21 frédérique baehr gilles vieille-marchiset jean-sébastien leuba joël monti municipale 2026 municipale besançon parti socialiste place publique sylvie wanlin
Publié le 4 septembre à 08h00 par Alexane
Besançon
Justice Politique

Le Mouvement Franche-Comté dépose plainte contre L’Humanité et Hasni Alem

Le Mouvement Franche-Comté (MFC), présidé par Jean-Philippe Allenbach, a fait savoir qu’il engageait une série de procédures judiciaires à la suite de propos tenus à son encontre par le journal L’Humanité et par l’adjoint communiste à la maire de Besançon, Hasni Alem, suite à des propos publiés le 28 août 2025 dans une interview.

Hasni Alem jean-philippe allenbach mouvement franche-comté parti communiste racisme
Publié le 3 septembre à 10h52 par Alexane
Besançon
Politique Société

Municipales 2026 : ”Besançon doit faire mieux pour faire reculer la souffrance animale”

À l’approche des élections municipales de 2026, l’association Projet Animaux Zoopolis (Paz) publie un état des lieux des politiques menées par la Ville de Besançon en matière de condition animale et formule ses propositions pour le prochain mandat. L’association souhaite que ”la condition animale soit prise au sérieux à travers des engagements concrets des candidat-es pour que des politiques publiques en faveur de la cause animale soient menées”.

bien-être animal municipale 2026 paz
Publié le 3 septembre à 08h53 par Alexane

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Une boutique l’Atelier d’Amaya ouvre bientôt aux Passages Pasteur à Besançon
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Offre d'emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !
Infos Pratiques

Jeu-concours match ESBF/ Strasbourg ATH : découvrez les résultats
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos entrées pour le Musée Courbet

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 19.14
nuageux
le 05/09 à 15h00
Vent
2.45 m/s
Pression
1025 hPa
Humidité
66 %
 