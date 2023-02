Les rencontres sportives à suivre ce week-end

Gros week-end sportif de prévu ce week-end avec entre autres une rencontre importante pour l'ESBF, Sochaux qui veut poursuivre sa dynamique et le GBDH qui retrouve la compétition. Tour d'horizon des rencontres à suivre ce week-end en Franche-Comté.

Football

Ligue 2 : Rodez AF – FC Sochaux-Montbéliard, ce vendredi à 20h45

Troisième match de la semaine pour le FCSM qui se déplace ce soir à Rodez avec "ambition et humilité" d'après le coach Olivier Guégan. Les Sochaliens restent sur deux victoires consécutives et ont besoin d'engranger trois nouveaux points s'ils veulent conserver leur actuelle deuxième place au classement de ligue 2.

N2 : Racing Besançon – ASM Belfort, samedi 4 février à 18h au stade Léo Lagrange

Le Racing est déterminé à relancer une dynamique positive et dès ce week-end. Il faudra au moins cela pour prendre ses distances avec la zone de relégation. De leur côté, les Belfortains n'ont plus connu la victoire en championnat depuis le 10 décembre dernier et espèrent également vite renouer avec le succès. Le derby s'annonce interessant ce samedi au stade Léo Lagrange.

Handball

Proligue : GBDH – Pontault-Combault, ce vendredi à 20h15

Retour à la compétition sous des aires de revanche pour le GBDH qui débute la phase retour du championnat de proligue ce vendredi. Les Bisontins n'ont plus joué depuis le 21 décembre dernier, lors de la défaite 34-26 à Pontault, adversaires du jour des Doubiens. Actuellement 14e du classement, une victoire ferait le plus grand bien aux Bisontins mais rien n'est moins sûr face à l'actuel 4e du championnat… Les Bisontins pourront néanmoins compter sur le soutien du palais des sports de Besançon ce vendredi.

D2F : CA Béglais – Palente, samedi 4 février à 20h30

Avant-dernier du classement mais à seulement deux points de Béglais, chez qui les Palentaises se déplacent ce samedi, le PBHB devra tirer les leçons de son entame de match raté lors de la dernière journée face à Vaulx-en-Velin pour livrer une prestation solide dès l'entame de la rencontre.

Coupe EHF : Dortmund – ESBF, dimanche 5 février à 14h

Battue 27-23 à l'aller, l'ESBF devra se nourrir de sa défaite face à Dortmund pour riposter efficacement en Allemagne ce dimanche. Une victoire permettrait aux Bisontines de quasiment assurer leur qualification pour les quarts de finale. Une défaite au contraire compromettrait grandement les choses