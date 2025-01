Les soldes commencent aujourd’hui !

Le 23 septembre 2024 à l'occasion d'un concours professionnel visant à désigner la meilleure galette aux amandes de Franche-Comté, nous avons appris qu'il n'était pas rare pour les boulangers d'utiliser de la chapelure dans la confection de la frangipane. De la frangipane coupée à la chapelure ? Nous avons souhaité en savoir plus sur ce mystérieux ingrédient qui s'invite à notre insu dans notre gâteau préféré de l'épiphanie et vendu à un certain prix.