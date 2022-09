Les temps forts du festival Livres dans la boucle 2022

La dictée polar

10h00 à l’amphithéâtre de la MSHE

En route pour le zéro faute ! Pilier du Festival, la dictée est cette année écrite par Nicolas Beuglet — connu pour ses romans Le Cri, Complot ou Le dernier message publiés aux éditions XO — et vous fera entrer dans un univers angoissant.

Animé par le club Belf’ortho et Nicolas Beuglet

L’annonce des résultats et des lauréats se fera le même jour à 16 h sous le chapiteau.

Hommage à Proust

Le Proust Marcel Club (spectacle)

Samedi 17 septembre à 20h30 avec Véronique Aubouy et la Compagnie Verdurin

Une traversée jubilatoire et impromptue de À la Recherche du temps perdu de Marcel Proust où la scène devient un joyeux florilège de générations et de personnes d’origines différentes et où professionnels et amateurs sont indissociables.

À la rencontre de Marcel Proust (rencontre)

Dimanche 18 septembre à 11h00 au Mégarama Beaux-Arts avec Véronique Aubouy, Bertrand Leclair et Jérôme Bastianelli

L’oeuvre du plus célèbre écrivain du XXe siècle à travers les yeux et les plumes d’une comé- dienne, d’un romancier et d’un universitaire.

Nouveauté : Les lettres nordiques à l’honneur

Vents du nord (table ronde)

Samedi 17 septembre à 11h30 au cinéma Mégarama Beaux-Arts avec Auður Ava Ólafsdóttir, Kristín Eiríksdóttir et Henrik Lange

Des voix littéraires venues de Scandinavie nous font découvrir leurs littératures nordiques. Deux romancières et un bédéiste présentent leurs nouveaux livres.



En 2022, Zulma a 30 ans… et 30 ans ça se fête !

Samedi 17 septembre à 15h00 à la Maison de l’Homme et de l’Environnement (MSHE) avec Laure Leroy, fondatrice de Zulma et trois auteurs : Auður Ava Ólafsdóttir, Hubert Haddad et Marcus Malte.

La maison d’édition Zulma se voue principalement à la littérature contemporaine, française et internationale et compte aujourd’hui plus de 250 titres.

Nouveauté : le Prix de l’homme debout

Dimanche 18 septembre à 10h/12h avec Valentine Goby (déclamation des textes par les finalistes)

Le Festival organisera chaque année un prix d’écriture et d’expression orale en direction des élèves de quatrième, le Prix de l’Homme debout, en hommage à Victor Hugo, né à Besançon et qui avait cette particularité d’écrire debout. Le thème de cette première édition est « les droits de l’enfant ». Valentine Goby, marraine du Prix, présidera avec un regard bienveillant le jury de sélection des textes proposés.

Dessins en live au musée des Beaux-Arts

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, les artistes se livreront à un exercice inédit à Besançon ! Ils reproduiront une des œuvres du Musée des Beaux-Arts sous vos yeux.