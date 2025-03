L’événement électro de l’Éphéméride avec Laurent Garnier affiche déjà complet

Sarah et Carloine sont à la fois ravies mais aussi abasourdies par l’engouement suscité par leur tout premier événement associatif. Celles qui sont parvenues à faire venir Laurent Garnier pour la toute première fois à Besançon nous ont confirmé que toutes les places avaient été vendues en moins d’une heure. Un beau succès qui a forcément fait des mécontents…

Alors c’est dans un post sur Instagram qu’elles ont d’abord tenu à remercier tout le monde puis à inviter les personnes qui n’auraient pas pu avoir le précieux sésame à s’inscrire sur liste d’attente.

Privilégier au maximum le public bisontin

Les gérantes de l’Éphé auraient "aimé contenter tout le monde" mais ne peuvent néanmoins pas "pousser les murs du Privé, ni ceux de la Citadelle" rappellent-elles. D’autant plus qu’elles ont tout fait pour tenter de contenter en priorité les Bisontins : "on a fait exprès de ne pas taguer les artistes dans nos publications pour privilégier le public bisontin" et rendre donc visible l'événement à toutes les personnes qui suivent les artistes, nous explique Sarah. Mais l’événement a rapidement été "relayé et sur-relayé" ce qui explique que le site de la billetterie a eu du mal à tenir le choc.

Si, comme elles l’indiquent encore dans leur publication, elles ont conscience de n’avoir pas fait que des heureux, Sarah et Caroline promettent qu’en cas de beau temps, quelques places pourront être remises en vente pour l’open air du dimanche à la Citadelle de Besançon. Patience donc, et on croise les doigts pour que le soleil soit au rendez-vous !