L’Éphéméride fait venir Laurent Garnier pour son nouvel événement électro à Besançon

Réunies au sein de l’association 100 filtres, les gérantes de l’Éphéméride Caroline Tessier et Sarah De Castro épaulées de leur directeur artistique Vincent Nicod, responsable musiques actuelles à la Saline Royale d’Arc-et-Senans, organisent les 14 et 15 juin prochain un tout nouvel événement électro à Besançon avec en tête d’affiche le célèbre DJ français.

Si le premier né de leur projet associatif n’a pas encore, ou n’aura finalement pas de nom, Caroline et Sarah ont toutefois vu les choses en grand pour leur premier événement hors des murs de leur bar, l’Éphéméride. Connu de tous les Bisontins et Bisontines pour être le lieu qui propose des DJ sets, concerts et événements en tous genres tous les week-ends, celui-ci n’était toutefois pas calibré pour accueillir la dernière idée des deux gérantes.

Aidé de leurs mamans, le binôme a alors créé l’association "100 filtres" pour se donner les moyens d’agrandir son terrain de jeu. Car depuis leur rencontre avec Radio Meuh, lors d’un premier événement à Besançon, les filles ont notamment eu un coup de coeur pour Arthur Pringle, un DJ émergent de la scène électronique qu’elles ont découvert lors du Radio Meuh Circus à la Clusaz qui programme notamment un certain Laurent Garnier. L’idée d’un week-end autour de tout ce petit monde est alors rapidement apparue avec l’envie "d’amener tout un joyeux bordel à Besançon" résume Caroline.

Une touche locale avec MTRZ

C’est donc bien sous la forme d’un premier projet associatif que les deux gérantes organiseront les 14 et 15 juin prochain un week-end de musique électronique avec nul autre que Laurent Garnier, Arthur Pringle, Radio Meuh et d’une touche locale avec leur ami et DJ franc-comtois MTRZ, qui a signé un track sur le label de Laurent Garnier, Code QR.

Pour accoucher d’un tel projet, Caroline et Sarah se sont entourées des meilleurs mais surtout de leur "famille de coeur". Vincent Nicod, ex-membre cofondateur du Citron Vert s’est ainsi joint à l’aventure en prenant les rênes de la direction artistique. Tout comme l’entreprise Régis Régis pour la technique, et d’un bon nombre d’amis, barman, technicien(ne)s, intermittent(e)s, et bénévoles.

Un concert privé… au Privé

Le week-end se décomposera en deux temps distincts. "On a voulu ajouter une touche éphé à l’événement" résume Caroline, notamment en choisissant "des lieux qui ont du sens pour nous" complète Sarah. Le week-end festif débutera donc par une soirée club au Privé de 23h à 5h du matin où quelques 300 noctambules pourront profiter d’un set de 3 heures du DJ Laurent Garnier. Pour Caroline et Sarah, "le Privé, c’est le club le plus authentique de la ville ! Il est ouvert depuis 1983, à l’heure où la musique électronique naissait et se développait rapidement en France, avec entre autres des artistes comme Laurent Garnier… L’inviter à jouer dans le DJbooth le plus mythique de la ville était, pour nous, une évidence !"

… et un open air à la Citadelle

Et pour ceux qui n’auront pas la chance d’assister à l’événement, une séance de rattrapage aura lieu le lendemain et cette fois en journée dans le parc de la Citadelle de Besançon, un autre lieu qui fait sens pour ces "deux Bisontines de cœur depuis bientôt 17 ans" et qui fait office de "spot idéal avec une vue imprenable sur notre belle capitale franc-comtoise". "Une scène plus conviviale, proche du public" sera installée sur l’hexagone, explique Vincent. Cela permettra au public de profiter de la vue tout en étant au contact de l'artiste. En cas de météo défavorable, la Rodia servira de zone de repli pour les 1500 personnes attendues.

Alors qu’il n’était encore jamais venu à Besançon, ce n’est donc pas un, mais bien deux prestations que s’apprête à livrer le DJ français. L'opération n'était pas gagnée d'avance, "Besançon n’est pas une ville qui a une vraie culture club, on est plus reconnu pour le rock’n roll" nous explique Vincent Nicod. Il y a néanmoins "une clientèle en grande demande" poursuit Caroline notamment depuis "que l’on a perdu l’Antonnoire". Ce sera donc "une première" à Besançon "et sûrement la dernière" pour celui qui, pour sa fin de carrière a choisi "de revenir à sa culture de club et de dance music, c’est vraiment ça qui le motive" insiste Vincent, et qui a réussi à convaincre l’artiste de venir se produire dans la capitale comtoise.

Profiter du moment sans photo ni vidéo

À noter que l’événement sera placé sous la politique du "No photo / no video" durant les concerts afin d’inviter les gens à "profiter du moment" et de mettre l’accent sur "les vraies interactions" explique Sarah De Castro. Les spectateurs seront ainsi invités par de la sensibilisation, plutôt que par de la répression à laisser leur portable dans leur poche pour les inciter à "émerveiller vos yeux plutôt que vos potes sur Insta", résume Sarah.

Après avoir tout juste fêté les 7 ans d’existence de l’Éphéméride, le duo a donc réservé au public bisontin "un beau cadeau que l’on se fait à nous aussi" les 14 et 15 juin prochain. La billetterie ouvrira le 11 mars 2025 à 18h.

Programme

Samedi 14 juin

Club Le Privé

Soirée club 23h - 05h30

Line-up : Radio Meuh 23h - 01h / Laurent Garnier (spécial disco set) 01h - 04h / A.Pringle 04h - 05h30

Prix d’entrée : 30€ + frais de loc

Dimanche 15 juin

Citadelle de Besançon

Open air 15h - 23h

Line-up : Radio Meuh 15h - 17h30 / MTRZ 17h30 - 19h30 / Laurent Garnier 19h30 - 22h30

Prix d’entrée : 36€ + frais de loc

Infos +