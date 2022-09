L’Extrême-sur-Loue revient les 1er et 2 octobre à Ornans : derniers jours pour s'inscrire

Programme du samedi

Draisienne et Mini-Xtrem

Les enfants seront mis à l’honneur dès le début de l’Extrême-Sur-Loue avec la mini-Xtrem (4-10 ans) et l’épreuve de Draisienne (2-4ans).

Xtrem Nordic Nocturne

La marche nordique est la randonnée idéale pour découvrir Ornans à la lueur de la lampe frontale. Deux randonnées pédestres de 10 et 12km sont proposées. Deux échauffements seront proposés par Danielle, coach sportive à 17h45 et 18h15.

Programme du dimanche

Une manche de coupe du monde de VTT

L’Extrême sur Loue, c’est également une épreuve internationale avec l’accueil des Marathon Séries UCI, véritable manche de coupe du monde où les meilleurs marathoniens seront sur la ligne de départ pour les 88km de l’Extrême sur Loue, à Ornans.

Andreas Seewald (ALL - 1er ranking UCI et vice champion du monde 2022) sera sur la ligne de départ, accompagné de Martin Frey (ALL - N°3 UCI), Simon Schneller ( ALL - N°5 UCI), ou encore Urs Huber ( SUI - n°9 UCI). Côté français, l'évènement accueillera Axel Roudil-Cottina, l’un des meilleurs français marathoniens du moment.

Côté Dames, Estelle Morel (1ère française, 7ème UCI) viendra remettre son titre en jeu, face à Katazina Sosna (LTU - 1ère UCI), Stefanie Dohrn ( ALL - 2ème UCI), ou encore Lejla Njemcevic (BIH - 3ème UCI).

Possibilité de venir encourager les compétiteurs.

Des randos en VTT et gravel pour tous

L’Extrême-sur-Loue se veut Xtrem mais pas que... c’est aussi la fête du vélo qui réunie les élites, les randonneurs et les graines de champions sur un même terrain de jeu, la Vallée de la Loue.

Cette année, nous avons créé spécialement pour l’Extrême-sur-Loue 9 nouveaux parcours VTT de 14km, 23/28km, 36/42km, 56/65km et 71/88km ! Débutant ou confirmé, chacun trouvera le parcours qui lui plaira.

Possibilité de participer avec un VTT électrique. Pas d’inscription sur place sauf rando 14km.

Par ailleurs, partez à la découverte de 2 nouvelles randonnées de Gravelbike de 56km, et 82km. Discipline de plus en plus pratiquée, ce sera l’occasion de découvrir d’autres sentiers et chemins de la Vallée de la Loue.

