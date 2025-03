L’Irlande au coeur du festival Détonation à Besançon

"Il sera question ici de mettre à l’honneur des groupes de noise, de folk, de rock, d’electro… Notre programmateur s’est mis en quête de belles découvertes rien que pour vous", explique avec enthousiasme les organisateurs du festival. Pour connaitre la programmation, il faudra encore patienter le 10 juin 2025.

Concernant l’ADN du festival, il semblerait que la formule de l’an passée ait plu "Après une édition charnière en 2024, où l’équipe du festival s’est reposée sur l’ensemble de ces partenaires lors d’une concertation publique, nous sommes convaincus que cette nouvelle formule est la bonne. Les retours positifs du public, des artistes, des équipes, des associations, des partenaires publics et privés ont validé ce nouveau format. Détonation a su créer une nouvelle alchimie dans une configuration repensée dans et autour de la Rodia", est-il précisé.

On retrouvera : un site décoré et aménagé autour de La Rodia, quatre scènes, une programmation exigeante et défricheuse, une place accordée aux partenaires locaux, des focus et thématiques que l’on vous dévoilera au cours des prochaines semaines…

