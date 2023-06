L’Office de tourisme du Grand Besançon lance son nouveau site internet !

QUOI DE NEUF ? • Depuis fin avril 2023, l’Office de tourisme et des congrès de Grand Besançon Métropole propose une nouvelle expérience grâce à son nouveau site internet. Intuitif, pratique et facile d’accès, besancon-tourisme.com permet aux visiteurs, habitants du Grand Besançon et touristes, de découvrir tous les évènements, visites guidées et autres manifestations culturelles en fonction de leurs envies et de leurs besoins : en solo, en couple, en famille, etc. Visite.

Ce nouveau site internet ”vise à offrir aux touristes, Grand Bisontins et futurs habitants un site internet de séduction, riche et performant, afin d’accroître la notoriété de notre territoire, valoriser, dynamiser et moderniser l’image de notre destination”, explique Laura Ordinaire, directrice de l’Office de tourisme et des congrès de Grand Besançon Métropole.

Et d’ajouter : ”Ce nouveau site de destination s’intègre parfaitement dans les axes stratégiques du schéma de développement touristique local afin de satisfaire aux objectifs suivants : refléter le positionnement du territoire, contribuer à lui forger une image claire ; valoriser les atouts et spécificités de Grand Besançon Métropole : les reconnaissances par l’UNESCO, un patrimoine d’exception, une vie culturelle foisonnante, une nature omniprésente propice aux activités sportives et de loisirs... et inciter les touristes à réserver un séjour et les encourager à prolonger la durée de leur visite.”

Intuitif, pratique et facile

Le site a fait l’objet d’une refonte graphique pour aboutir à une présentation moderne et dynamique, en adéquation avec notre marque de territoire ”Besançon Booster de Bonheur”. Laura Ordinaire souligne que ”nous avons choisi de présenter la destination à travers des vidéos et visuels en pleine page afin de plonger les internautes dans l’ambiance locale et susciter leur envie d’en découvrir davantage”. Le site se veut intuitif, pratique et facile d’utilisation par son ergonomie optimisée. L’organisation du site a été pensée pour que l’utilisateur puisse accéder rapidement aux informations recherchées, tout en découvrant des contenus riches d’inspiration.

Le site permet aux touristes et aux locaux de réserver en ligne différentes prestations pour faciliter l’organisation de leur visite. Il propose des idées de séjour adaptées à différents profils d’internautes : solo, en couple, entre amis, avec votre tribu, en déplacement professionnel, de passage, voyageur responsable...

Les habitants du Grand Besançon, les meilleurs ambassadeurs de leur territoire

Le nouveau site de l’Office de tourisme et des congrès de Grand Besançon Métropole n’est pas uniquement à destination des touristes, il est aussi un outil particulièrement pratique pour les habitants du territoire qui en sont les meilleurs ambassadeurs ! ”Si vous recevez de la famille, des amis ou des collègues, vous pouvez aller sur le site de l’Office de tourisme et choisir ensemble le programme d’une journée ou d’un séjour parmi toutes les propositions”, indique Frédéric Feuvrier, responsable du Pôle numérique de l’Office de tourisme de Grand Besançon Métropole.

Agenda complet, foires et marchés, visites guidées, réservation d’activités, billetterie de concerts, pass… Tout le monde y trouvera son bonheur en toute saison !

Accessible sur smartphone !

Le nouveau site de l’Office de tourisme et des congrès de Grand Besançon Métropole est accessible sur ordinateur et bien sûr sur smartphone. Responsive design et orienté ”mobile first”, il est optimisé pour la consultation des smartphones qui représentent plus de 55% des visiteurs, tout en restant agréable et encore plus visuel sur ordinateur.

Un important travail technique, non visible, qui représente aussi un grand jeu : travail sur le référencement pour les moteurs de recherche (Google…), étude du comportement de la navigation et mesure de la satisfaction des utilisateurs, audits techniques du site.

Enfin, ”le nouveau site propose une connexion très élaborée avec la base de données touristique régionale, aux réseaux sociaux, ainsi qu’à notre place de marché/plateforme de vente de billets/prestation”, précise Frédéric Feuvrier.

Quelques chiffres…

Le site internet de l’Office de tourisme et des congrès de Grand Besançon Métropole, c’est :

Près de 300.000 visites annuelles pour plus de 500.000 pages vues.

Plus de 50.000 PDF téléchargés (programmes, plans, guides).

Plus de 50 pages de contenu rédactionnel.

Plus de 1.500 objets touristiques (liés à notre base de données touristique régionale) qui incluent tous nos partenaires : hébergements, restaurants, prestataires de loisirs et commerces, agenda.

Un territoire de 68 communes représentées et mises en avant (fiche commune, agenda, patrimoine).

Infos +

Le site internet de l’Office de tourisme et des congrès de Grand Besançon Métropole est en perpétuelle évolution puisqu’il est prêt à accueillir de nouvelles langues, prochainement, il mettra en avant des expériences et des témoignages de visiteurs, il évoluera bientôt dans le domaine de l’inclusion numérique et mettra en place une mesure de compensation de son activité carbone… À suivre !

Infos pratiques

Office de Tourisme et des Congrès de Grand Besançon Métropole

52 Grande rue, 25000 Besançon

Mail : info@besancon-tourisme.com

Tél. : 03 81 80 92 55

Site internet : www.besancon-tourisme.com

Suivre sur Facebook : www.facebook.com/BesanconTourisme

Horaires d'ouverture :

Basse saison :

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h

Le dimanche 10h à 13h en juin, septembre et pendant les vacances scolaires (toutes zones)

Fermé les jours fériés sauf en haute saison

Haute saison :