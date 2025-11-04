Mardi 4 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Politique

Ludovic Fagaut en photo avec Bilel Latrèche : une amitié qui fait polémique en pleine campagne à la mairie de Besançon

Publié le 04/11/2025 - 17:15
Mis à jour le 04/11/2025 - 16:38

Le candidat Les Républicains à la mairie de Besançon, Ludovic Fagaut, est parti en voyage privé à Marrakech, où il y a retrouvé sur place son ami Bilel Latrèche. Un séjour à titre personnel qui aurait pu passer inaperçu… si des photos publiées le 30 octobre 2025 n’avaient déclenché une vive controverse sur les réseaux sociaux. En cause : la présence de Bilel Latrèche, condamné à une peine de prison avec sursis pour violences conjugales en août dernier par le tribunal correctionnel de Dijon.

Ludovic Fagaut © Alexane Alfaro
Ludovic Fagaut © Alexane Alfaro

Bien qu’il ait fait appel de cette décision, cette condamnation ternit l’image de celui qui est boxeur professionnel et chargé de mission en prévention sociale à la Ville de Dole, poste dont il est aujourd’hui suspendu.

Selon les publications de Ludovic Fagaut, ce voyage avait pour objectif de découvrir un dispositif éducatif et social destiné à des jeunes en difficulté, confrontés à la délinquance ou à des parcours de vie instables. Un but louable, mais la présence de Bilel Latrèche à ses côtés interroge.

Personnalité controversée, en particulier dans le secteur de Dijon, Latrèche s’est illustré ces dernières années par un engagement politique fluctuant. Mais c’est moins son opportunisme politique que ses démêlés judiciaires qui posent problème.

Dans la région, plusieurs élu(e)s notamment de Dijon, prennent soin d’éviter les apparitions publiques avec l’ancien boxeur mais à Besançon, la porte semble encore ouverte. Ludovic Fagaut, lui, assume pleinement cette amitié de longue date, allant jusqu’à l’afficher fièrement sur ses réseaux sociaux. Un choix qui divise, à quelques mois des municipales : beaucoup s’interrogent désormais sur la pertinence politique et symbolique de cette proximité.

Selon Ludovic Fagaut, Bilel Latrèche n'a pas vocation à participer à sa campagne.

bilel latreche boxe ludovic fagaut maroc violences conjugales voyage

Publié le 4 novembre à 17h15 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Politique

Besançon
Politique

Ludovic Fagaut en photo avec Bilel Latrèche : une amitié qui fait polémique en pleine campagne à la mairie de Besançon

Le candidat Les Républicains à la mairie de Besançon, Ludovic Fagaut, est parti en voyage privé à Marrakech, où il y a retrouvé sur place son ami Bilel Latrèche. Un séjour à titre personnel qui aurait pu passer inaperçu… si des photos publiées le 30 octobre 2025 n’avaient déclenché une vive controverse sur les réseaux sociaux. En cause : la présence de Bilel Latrèche, condamné à une peine de prison avec sursis pour violences conjugales en août dernier par le tribunal correctionnel de Dijon.

bilel latreche boxe ludovic fagaut maroc violences conjugales voyage
Publié le 4 novembre à 17h15 par Alexane
DOUBS (25)
Politique

Le PCF appelle à “retrouver le chemin de l’union” de la gauche dans les grandes villes du Doubs

Dans un communiqué diffusé le 1er novembre 2025, le conseil départemental du Parti communiste français (PCF) du Doubs plaide pour une relance de l’union des forces de gauche à l’approche des élections municipales, notamment à Besançon, Pontarlier et Montbéliard. Le parti déplore une dynamique de rassemblement aujourd’hui "vacillante" malgré, selon lui, de nombreuses convergences programmatiques.

gauche municipale 2026 parti communiste pcf union
Publié le 4 novembre à 16h22 par Alexane
Besançon
Politique

Le secrétaire de la section PS de Besançon démissionne et pointe des ”comportements problématiques”

Joachim Taïeb, secrétaire de la section du Parti socialiste de Besançon agglomération depuis juin 2025, a annoncé sa démission dans un courriel adressé à l’ensemble des militants socialistes locaux. Dans ce message, il évoque des difficultés internes et des comportements qu’il juge "problématiques", tout en affirmant rester adhérent du parti. 

démission joachim taïeb parti socialiste
Publié le 4 novembre à 09h39 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : Anne Vignot s’explique dans une lettre ouverte

Anne Vignot, maire EELV de la ville de Besançon également candidate pour l’élection municipale 2026, a souhaité s’exprimer dans une lettre ouverte aux Bisontin(e)s et "à toutes les personnes, partis et mouvements politiques qui appellent de leurs vœux cette union et la victoire de la gauche et des écologistes".

anne vignot lettre ouverte municipale 2026
Publié le 3 novembre à 17h00 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipale 2026 : le parti communiste défend une union de la gauche “dès le premier tour” à Besançon

Après l’annonce lundi de La France insoumise de Besançon de vouloir faire cavalier seul lors des élections municipales de mars 2026, stratégie déplorée par la maire sortante Anne Vignot, le parti communiste (PC) de Besançon a à son tour pris la parole pour plaider une nouvelle fois en faveur d’une union de la gauche et ce "dès le premier tour". 

écologistes élection municipale gauche la france insoumise mairie de besancon parti communiste parti socialiste
Publié le 29 octobre à 08h54 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Anne Vignot regrette la rupture des discussions avec La France insoumise

Au lendemain du communiqué de La France insoumise annonçant qu’aucune union n’est possible entre Anne Vignot et sa majorité sortante et la France insoumise, la maire écologiste de Besançon a réagi ce mardi 28 octobre par un communiqué intitulé ”Pour Besançon, l’union locale prime sur les divisions nationales”. Elle y déplore la décision de LFI et réaffirme son attachement à une union des forces progressistes au niveau local.

anne vignot municipale 2026
Publié le 28 octobre à 15h27 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : la France insoumise présentera une liste… sans Anne Vignot

La France insoumise (LFI) de Besançon a annoncé, dans un communiqué du 27 octobre 2025, sa volonté de présenter une liste ”d’union populaire, citoyenne et écologiste” lors des élections municipales de mars 2026, mais sans Anne Vignot, actuelle maire EELV de Besançon.

anne vignot gauche la france insoumise mairie de besancon municipale 2026 séverine véziès
Publié le 28 octobre à 08h14 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Politique

Projet de loi de finances 2025 : Jérôme Durain alerte les parlementaires sur un ”risque de tsunami destructeur” pour les collectivités

Le président du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Jérôme Durain, a adressé un courrier aux parlementaires de la région le 24 octobre 2025 pour attirer leur attention sur les conséquences financières du projet de loi de finances (PLF) 2025 et des orientations budgétaires envisagées pour 2026. Dans cette lettre, l’élu socialiste met en garde contre un ”risque de tsunami destructeur pour les collectivités” si les dispositions actuelles du texte ne sont pas modifiées.

assemblée nationale budget collectivité député finances publiques jerome durain region bourgogne franche-comte sébastien lecornu
Publié le 24 octobre à 17h47 par Alexane
Sens
Politique Santé

Julien Odoul demande un centre de radiothérapie à Sens

"Dans l’Yonne, les habitants sont plus susceptibles de mourir d’un cancer que la moyenne nationale", alerte Julien Odoul. Une situation directement liée "à la faiblesse de l’offre de soins dans le département". Avançant une inégalité territoriale, le député du Rassemblement National réclame un centre de radiothérapie à Sens. 

cancer julien odoul radiothérapie rassemblement national
Publié le 24 octobre à 17h09 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Jean-Sébastien Leuba met la “démocratie coopérative” au cœur de sa campagne et appelle les autres candidats au débat public

MUNICIPALE 2026 • Le candidat PS à la mairie de Besançon Jean-Sébastien Leuba, a tenu vendredi 24 octobre 2025 une conférence de presse au café La Boule d’Or, dans le quartier de Palente, pour présenter les grandes orientations de sa démarche politique et les prochains rendez-vous de sa campagne municipale. Entouré de plusieurs colistiers et colistières, il a insisté sur la “démocratie coopérative”, la transparence et la proximité avec les habitants. Il lance un appel aux autres candidats aux municipales à débattre ”toutes les trois semaines” devant les citoyens.

abdel ghezali annick avanzi-oudet gilles vieille-marchiset jean-sébastien leuba joël monti oriane vatin parti socialiste place publique
Publié le 24 octobre à 12h26 par Alexane
DOUBS (25)
Politique

Proposition de loi sur le statut de l’élu : le sénateur Longeot s’insurge de l’obligation de prêter serment pour les maires

Dans le cadre de l'examen de la proposition de loi relative au statut de l'élu local, le sénateur Jean-François Longeot est intervenu en séance publique mardi 21 octobre 2025 pour s'opposer à la mesure prévoyant une nouvelle obligation pour le maire de prêter serment. 

élu jean-françois longeot maire serment
Publié le 22 octobre à 17h01 par Hélène L.
Besançon
Nature Politique

Action de sensibilisation en faveur de la condition animale samedi à Besançon

À l’approche des élections municipales, l’association Projet animaux zoopolis (PAZ) organise samedi 25 octobre 2025 devant l’hôtel de ville de Besançon une action de sensibilisation pour inciter les candidats à la municipalité bisontine à s’engager en faveur de la condition animale. 

action association condition animale élections municipales hôtel de ville paz sensibilisation
Publié le 21 octobre à 10h40 par Elodie Retrouvey

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorties cinéma du mois de novembre à Besançon
Infos Pratiques

Le kiwi, un "super-fruit" à savourer pour allier plaisir et santé selon Valentine Caput
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre carte Avantages Jeunes 2025-2026 !

Une start-up de Besançon veut offrir un implant à chaque enfant atteint de fente faciale en 2026

Sondage

 9.78
nuageux
le 04/11 à 18h00
Vent
0.96 m/s
Pression
1021 hPa
Humidité
84 %
 