Ludovic Fagaut en photo avec Bilel Latrèche : une amitié qui fait polémique en pleine campagne à la mairie de Besançon

Le candidat Les Républicains à la mairie de Besançon, Ludovic Fagaut, est parti en voyage privé à Marrakech, où il y a retrouvé sur place son ami Bilel Latrèche. Un séjour à titre personnel qui aurait pu passer inaperçu… si des photos publiées le 30 octobre 2025 n’avaient déclenché une vive controverse sur les réseaux sociaux. En cause : la présence de Bilel Latrèche, condamné à une peine de prison avec sursis pour violences conjugales en août dernier par le tribunal correctionnel de Dijon.

Bien qu’il ait fait appel de cette décision, cette condamnation ternit l’image de celui qui est boxeur professionnel et chargé de mission en prévention sociale à la Ville de Dole, poste dont il est aujourd’hui suspendu.

Selon les publications de Ludovic Fagaut, ce voyage avait pour objectif de découvrir un dispositif éducatif et social destiné à des jeunes en difficulté, confrontés à la délinquance ou à des parcours de vie instables. Un but louable, mais la présence de Bilel Latrèche à ses côtés interroge.

Personnalité controversée, en particulier dans le secteur de Dijon, Latrèche s’est illustré ces dernières années par un engagement politique fluctuant. Mais c’est moins son opportunisme politique que ses démêlés judiciaires qui posent problème.

Dans la région, plusieurs élu(e)s notamment de Dijon, prennent soin d’éviter les apparitions publiques avec l’ancien boxeur mais à Besançon, la porte semble encore ouverte. Ludovic Fagaut, lui, assume pleinement cette amitié de longue date, allant jusqu’à l’afficher fièrement sur ses réseaux sociaux. Un choix qui divise, à quelques mois des municipales : beaucoup s’interrogent désormais sur la pertinence politique et symbolique de cette proximité.

Selon Ludovic Fagaut, Bilel Latrèche n'a pas vocation à participer à sa campagne.