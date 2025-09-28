Dimanche 28 Septembre 2025
Alerte Témoin
Franche-Comté
Politique

L’Union du Peuple Comtois réclame une région Franche-Comté autonome d’ici 2028

Publié le 28/09/2025 - 18:00
Mis à jour le 26/09/2025 - 15:50

L’Union du Peuple Comtois (UPC), association loi 1901 fondée le 19 juillet 2025 à Arc-et-Senans, annonce vouloir ”reconstituer la région Franche-Comté dans ses limites historiques de 1960 à 2015” dans un communiqué du 26 septembre.

L’organisation milite pour la création d’une ”collectivité territoriale unique de Franche-Comté ou Région autonome de Franche-Comté” dotée d’un pouvoir législatif, fiscal et juridique sur toutes les matières qui ne relèvent pas des fonctions régaliennes de l’État.

Une autonomie inspirée du modèle corse

Selon le communiqué, l’objectif est d’obtenir une autonomie ”politique, économique et culturelle” dans le cadre de la République française. L’UPC affirme que seule sa victoire aux prochaines élections régionales permettrait la mise en place d’une région Franche-Comté autonome ”d’ici 2028 grâce à une autonomie de plein droit et de plein exercice, comme celle demandée par la Corse”.

Des critiques envers les responsables régionaux

Le texte accuse l’ancienne présidente de Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, et son successeur Jérôme Durain, d’avoir rejeté ”de façon malhonnête et malintentionnée” le recours au référendum sur la question territoriale. L’association estime que ”dans une société franc-comtoise privée de ses institutions régionales depuis une décennie, méprisée et humiliée par le centralisme, l’abolition de la grande région est donc plus que jamais un impératif démocratique et économique”.

”Comtois, rends-toi ! Nenni, ma foi !”

Le communiqué se conclut par une référence à la devise historique des Comtois : ”Comtois, rends-toi ! Nenni, ma foi !”. Le communiqué est signé par Billy Fumey, président de l’UPC, et Romain Grosjean Shoellhammer, secrétaire.

Publié le 28 septembre à 18h00 par Alexane
Politique

Besançon
Politique

Besançon : le candidat du Rassemblement national, Jacques Ricciardetti, lance sa campagne municipale pour 2026

Ce vendredi 26 septembre 2025, Jacques Ricciardetti, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté et candidat du Rassemblement national à la mairie de Besançon, a officiellement lancé sa campagne pour les élections municipales de 2026 lors d’une conférence de presse.

Publié le 27 septembre à 08h00 par Alexane
France
Justice Politique

Financement libyen : condamné à cinq ans de prison, Nicolas Sarkozy sera bientôt en prison

HISTORIQUE • Nicolas Sarkozy a été condamné jeudi 25 septembre 2025 à cinq ans d'emprisonnement par le tribunal de Paris dans le dossier du financement  libyen de sa campagne en 2007. L'ancien président est convoqué le 13 octobre par le Parquet national financier pour connaître sa date d'incarcération.

Publié le 26 septembre à 08h01 par Alexane
TERRITOIRE DE BELFORT (90)
Faits Divers Politique

Perte de contrôle à Frais : qui doit agir pour sécuriser cette route accidentogène ? Florian Bouquet répond.

Un accident de la circulation s’est produit mardi 23 septembre à Frais. Une automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture, qui a terminé sa course sur le toit, dans un pré privé situé faubourg d'Alsace, pour la sixième fois en deux ans. À la suite de cet accident, Florian Bouquet, président du Département du Territoire de Belfort, a souhaité apporter des précisions sur les compétences respectives en matière d’aménagement et de sécurité routière en agglomération.

Publié le 25 septembre à 10h03 par Alexane
Besançon
Economie Politique

Avant les municipales 2026, le Carrefour des collectivités locales invite les élus à “couper des rubans”

VIDÉO • Le Carrefour des collectivités locales revient les 9 et 10 octobre 2025 à Micropolis Besançon pour une 13e édition placée sous le signe du numérique. Organisé par Ecorse TP, la Fédération régionale des travaux publics de Bourgogne Franche-Comté (FRTP BFC) et Micropolis, l’événement entend réunir élus, entreprises et experts pour débattre des enjeux de transformation numérique des territoires.

Publié le 23 septembre à 18h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Politique

La Région Bourgogne-Franche-Comté officialise les délégations des vice-présidents

Suite à l’assemblée élective du 5 septembre dernier, la Région Bourgogne-Franche-Comté, une nouvelle équipe de vice-président s’est constituée autour de la nomination du nouveau président Jérôme Durain. La Région a communiqué ce mardi 23 septembre, la liste officielle des vice-présidents et les délégations dont ils ont désormais la charge. 

Publié le 23 septembre à 16h29 par Elodie Retrouvey
France
Politique

L’intersyndicale donne jusqu’à mercredi à Sébastien Lecornu pour répondre “à leurs revendications”

Abandon" d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage, d'une "année blanche"... Les organisations syndicales ont lancé vendredi 19 septembre 2025 un "ultimatum" au nouveau Premier ministre, lui laissant jusqu'à mercredi pour répondre "à leurs revendications", et menacent d'une nouvelle journée de manifestations s'il ne recule pas sur ces mesures budgétaires.

Publié le 19 septembre à 16h32 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipales à Besançon : le Rassemblement national et Némésis main dans la main pour soutenir Jacques Ricciardetti

Trois élu(e)s du Rassemblement national ainsi que la présidente du collectif féministe d’extrême droit Némésis animeront une rencontre publique dans la cadre des élections municipales vendredi 26 septembre 2025 à la salle de la Malcombe à Besançon.

Publié le 18 septembre à 15h30 par Alexane
Besançon
Politique

À Besançon, l’eau de la piscine Mallarmé bientôt réutilisée pour arroser le complexe Léo Lagrange ?

VIDEO • Afin de respecter les normes sanitaires, la piscine Mallarmé voit partir chaque jour des litres et des litres d’eau dans les égouts… Et cela depuis des années. Une aberration pour la municipalité, notamment face à la multiplication des épisodes de sécheresse. Elle propose ainsi d’installer deux cuves de 2.000 m2 chacune pour récupérer l’eau et arroser le complexe Léo Lagrange. Le projet sera soumis au vote des élus lors du Conseil municipal du 18 septembre 2025.

Publié le 18 septembre à 08h32 par Hélène L.

