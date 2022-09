Maltraitance et négligence médicale : 120 personnes à la première conférence de L'Espoir pour Jade à Besançon

Le 16 septembre 2022, l’association L'Espoir pour Jade a organisé sa première conférence dans le but de faire témoigner plusieurs familles victimes de négligences, erreurs et maltraitances médicales.

L’association, depuis le début de l’année, a rectifié son statut et a ajouté à son nom L'Espoir pour Jade et la lutte contre les négligences médicales. "Un nom assez poignant un peu comme le quotidien pour toute ces victimes qui viennent leur faire part de leurs difficultés et désarroi", explique l’association.

Elle ajoute que "cette première conférence a été un succès grâce aux familles qui ont eu le courage de parler de leurs souffrances avec dignité devant 120 personnes qui ont bien compris à quel point c'est très important de passer le message et participer pour faire évoluer la société."

Le professeur Philippe Humbert qui œuvre et soigne les patients en errance puis des dizaines d’années était présent à cette première conférence. "Notre but c'est aujourd'hui d’aider, soutenir, encourager et accompagner ceux qui sont mis a l'écart par la société et pour qui c'est une double douleur physique et morale", souligne l’association. "Nous allons continuer à apporter notre vision pour sensibiliser les médecins et également le personnel médical, car changer c'est accepter de se remettre en question et évoluer également."