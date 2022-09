Manifestation pour le climat : "On a peur, on est en colère !"

"C’est nous qui allons subir de plein fouet ce qu’il va se passer ces prochaines années, à quoi bon aller au lycée si on n’a pas d’avenir", a déclaré Anita, 16 ans, membre de Youth for climate. "On voudrait que des mesures soient prises, on demande des efforts aux 63 milliardaires dans le monde qui émettent autant que 50% des Français... et une coupe du monde de foot au Qatar c’est plus possible !"

Anita déplore également que "chaque année, on parle des problèmes de climat, c’est la canicule, les gens savent, tout se meurt et ils ne se passe pas grand chose alors que tout le monde est concerné, on a peur, on est en colère."