Le ministre délégué chargé de l’industrie est attendu ce jeudi 3 octobre 2024 à Montbéliard dans la matinée et à Allenjoie dans l’après-midi pour visiter les usines de Stellantis et de Forvia.

Marc Ferracci sera accueilli dès 10h10 par Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, sur le site de Sochaux.

Le ministre participera à l’inauguration de la nouvelle ligne de production des nouvelles voitures Peugeots E3008 et E5008 "made in France" et assistera à l’exposition qui y est rattachée. Il procédera également à une visite des lignes de montage.

Après un déjeuner républicain à la préfecture du Doubs, Marc Ferracci visitera l’usine Forvia, sous-traitant de Stellantis.