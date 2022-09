Miss Doubs, Marion Navarro élue Miss Franche-Comté 2022

En raison notamment de la guerre en Urkaine, depuis plusieurs semaines, les cours de l’énergie battent des records et face aux risques de pénurie d’énergie dans un contexte d’hiver froid, plusieurs scénarios sont envisagés par le gouvernement français. Et vous, pensez-vous changer vos habitudes pour limiter un scénario catastrophe et éviter une explosion du montant de vos factures d’énergie ? C’est notre sondage de la semaine.