Les 7 et 8 octobre prochains, les boucheries de Bourgogne-Franche-Comté porteront les couleurs de l’opération "Mon boucher a la cote". Au programme : échanges et rencontres pour faire découvrir ou redécouvrir les viandes limousines ainsi que le métier.

Vendredi 7 et samedi 8 octobre, les boucheries participant à l’opération "Mon boucher a la cote", lancée pour la première fois en 2020 par Limousin Promotion, vont proposer à leur clientèle "informations et moments privilégiés".

L’objectif ? "Faire valoir l’excellence des filières de viandes Limousines et mettre à l’honneur des produits, tout en partageant l’histoire des femmes et des hommes passionnés qui se cachent derrière."

Limousin Promotion, c'est quoi ?

En Bourgogne-Franche-Comté, Limousin Promotion, c'est un réseau de plus de 40 boucheries artisanales, identifiées Blason prestige, Baronet, Fleur de limousine et Veau élevé sous la mère, approvisionnées par une trentaine de metteurs en marché (abatteurs et grossistes). 15 d’entre elles participeront à l’opération "Mon boucher a la cote" saison 2.

Chaque boucherie recevra un kit permettant d’organiser un jeu concours et de récompenser sa clientèle avec des bons d’achats, des tabliers, des sacs isothermes ou encore des livres de recettes.