Mon espace santé : 6 millions de documents enregistrés en Bourgogne-Franche-Comté

Ordonnances, résultats de prise de sang, compte-rendu de radiologie... autant de documents que les professionnels de santé peuvent envoyer aux patients directement sur la plateforme Mon espace santé.

95% des assurés disposent d'un profil Mon espace santé mais seulement 15% des Bourguignons-Francs-Comtois auraient activé leur compte personnel sur le site internet. C'est pourquoi l'Assurance maladie, l'Agence régionale de santé et le groupement régional d'appui au développement de la e-santé invitent l'ensemble des assurés à activer leur espace personnel sur la plateforme.

''Redonner la main au citoyen sur sa santé''

Mon espace santé, lancé début 2022 et porté par le ministère de la Prévention et de la santé et l'Assurance maladie, vise à faciliter le suivi médical des patients, en rassemblant l'ensemble des documents et informations de santé et permettant leur partage simplifié avec les professionnels.