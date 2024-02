Mondiaux de biathlon : Quentin Fillon-Maillet et Lou Jeanmonnot décrochent l'or en relais mixte simple

Les Français Lou Jeanmonnot et Quentin Fillon Maillet se sont imposés jeudi 15 février 2024 dans le relais mixte simple des championnats du monde de biathlon à Nove Mesto devant l'Italie et la Norvège.

Le relais français a fait la différence grâce à un tir performant, et Jeanmonnot s'est envolée après le dernier tir pour offrir aux Bleus un quatrième titre depuis le début de ces Mondiaux tchèques, synonyme de première place au classement des médailles.

Avant le dernier week-end de compétition, la France totalise huit médailles et décroche un premier titre sans l'implication de Julia Simon, victorieuse lors du relais mixte, du sprint et de la poursuite. Cette fois-ci, Lou Jeanmonnot, en bronze lors du sprint, s'est montrée solide sur les skis et au tir.

Au coude à coude avec la Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold avant le dernier tir, Jeanmonnot, 25 ans, n'a pas tremblé, alors que sa rivale a envoyé trois balles hors de la cible. Jeanmonnot, avec une erreur, est ressortie en tête. Son coéquipier Quentin Fillon Maillet, qui restait sur des prestations encourageantes mais cherchait encore son premier podium à Nove Mesto, a lui aussi livré une prestation très solide, malgré la pression du grand favori, Johannes Boe.

Avec seulement trois tirs manqués sur 20, et aucun tour de pénalité effectué, les Bleus ont construit leur succès carabine en main, en témoigne la franche accolade entre les entraîneurs du tir féminin (Jean-Paul Giachino) et masculin (Jean-Pierre Amat)au moment de célébrer la victoire.

Dans le dernier tour, Lisa Vittozzi, deux jours après son titre lors de l'individuel, a su accélérer pour aller chercher la deuxième place, et reléguer la Norvège sur la troisième marche du podium.

(Source AFP)