Mondiaux de biathlon :Â QuentinÂ Fillon-MailletÂ et son Ã©quipeÂ remportentÂ lâ€™or !

Ils ont brillé les Français lors de la première épreuve de la coupe du monde de biathlon. Il faut dire que les compétiteurs sont déjà bien connus du grand public. Le relais mixte était composé de quatre coureurs à savoir : Quentin Fillon Maillet, Éric Perrot, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet.

L’épreuve n’a pas été de tout repos, en effet, elle a dû se dérouler sous la pluie… Cela n’a pourtant pas déstabilisé les Français qui ont frappé fort ce mercredi.

Côté course, C’est Eric Perrot qui est parti le premier. Le deuxième tir lui a été plus favorable et lui a permis de passer devant la Norvège, partie grande favorite sur ces Mondiaux…

Quentin Fillon-Maillet s’est élancé en deuxième et a effectué une belle course au tir debout face à l’allemand et au Norvégien.

Vient ensuite le tour de Justine Braisaz-Bouchet qui a été au coude-à-coude avec la skieuse allemande et ne s’est pas laissé abattre même avec un tour de pénalité. Enfin, Julia Simon a maintenu son avance et fait carton plein au dernier tir…

Les Français ont remporté la première place, la Norvège la seconde et la Suède la troisième.

Début de rêve, les Bleus remportent le relais mixte des Mondiaux ! ????#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/DPNWEHcOQ7 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 7, 2024

Un beau début qui promet de belles courses à venir…

Rappel du programme