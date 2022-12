Morteau : l’action sociale renouvelle l’opération de solidarité les Boîtes du cœur

L'an passé, 280 boîtes avaient été redistribuées aux personnes démunies et isolées, percevant de modestes revenus mais aussi aux personnes hébergées dans des structures d'accueil, aux étudiant(e)s en situation de grande précarité et bien d'autres encore. L’opération de solidarité est renouvelée cette année.

Cette année, le Centre Médico-Social de Morteau contribue à cette action en partenariat avec le CCAS, accompagné des Invités au festin et de la MJC. Ces boites sont un véritable baume au cœur pour ces personnes. Elles ont été particulièrement touchées par les petits mots glissés dans ces boites à chaussures si joliment décorées.

Les personnes qui souhaitent faire plaisir peuvent à nouveau offrir dans une boite à chaussures une douceur (non entamée, non périmée et sans alcool), un petit mot, un habit chaud, un loisir, un produit de beauté, le tout en bon état.

Les boîtes sont uniquement à destination des personnes seules

Il est essentiel d'indiquer sur la boite si elle est à destination d'une femme, d'un homme ou mixte. Les boites pour enfant ne seront pas acceptées, l'action se faisant à destination des personnes seules.

Les boites sont à déposer au Centre Médico-social 5 rue Pierre et Alfred Frainier à Morteau du Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h00 à 12h00 jusqu’au vendredi 16 décembre. Les associations viendront chercher les boites la semaine du 19 décembre et les redistribueront pour les fêtes aux personnes isolées. L’occasion cette année encore d'éprouver la solidarité.

(Communiqué)