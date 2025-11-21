Vendredi 21 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Politique

Municipale 2026 : la liste Besançon Forte et Solidaire de Jean-Sébastien Leuba "dans une dynamique de construction"

Publié le 21/11/2025 - 19:24
Mis à jour le 21/11/2025 - 19:24

La liste Besançon Forte et Solidaire portée par le candidat socialiste Jean-Sébastien Leuba à la mairie de Besançon a tenu ce vendredi 21 novembre 2025 une conférence de presse dans la capitale comtoise. Parmi les points évoqués, l’apport du Parti radical de gauche, quelques tacles au candidat LR Ludovic Fagaut, un appel aux citoyens désireux de s’investir et des discussions avec Anne Vignot qui semblent toujours en cours. 

Amandine Rapenne, Salima Inezarene, Patrick Molinoz, Saxette Degoussou, Jean-Sébastien Leuba, Raphaël Krucien, Orianne Vatin et Frédéric Baehr. © Élodie R.
Amandine Rapenne, Salima Inezarene, Patrick Molinoz, Saxette Degoussou, Jean-Sébastien Leuba, Raphaël Krucien, Orianne Vatin et Frédéric Baehr. © Élodie R.

Étaient présents à cette conférence de presse : Amandine Rapenne, Salima Inezarene, Patrick Molinoz, Saxette Degoussou, Jean-Sébastien Leuba, Raphaël Krucien, Orianne Vatin et Frédéric Baehr.

Depuis début novembre, le Parti radical de gauche a annoncé rejoindre la liste Besançon Forte et Solidaire qui compte également des membres de la société civile, le Parti socialiste, Place publique et Cap 21.

"C’est une démarche de rassemblement"

Patrick Molinoz, délégué général du parti radical de gauche et élu à la Région, s’est montré clair sur la raison de ce "rassemblement" récent et de la présence du Parti radical de gauche au côté de Jean-Sébastien Leuba. Le Parti radical de gauche croit et veut que "la gauche progressiste, républicaine puisse gérer, piloter le plus grand nombre de collectivités dans notre pays à un moment où les vents politiques nationaux en tout cas, soufflent dans de mauvaises directions. Celles de l’excès, celle de la polarisation, celle de la division, celle de la communautarisation du débat public", a expliqué en préambule monsieur Molinoz. 

Ayant "toujours défendu une position nationale qui est celle de la république, de l’universalisme et de la solidarité", le délégué général a insisté sur le fait que ces valeurs "ne sont pas que des mots, cela suppose des actes et des mises en mouvement dans l’ensemble des collectivités". Partant du principe que cette méthode de rassemblement avec "le parti communiste, les Verts, les citoyens, Cap 21" fonctionne à la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Parti radical de gauche estime qu’elle doit également fonctionner "dans nos villes demain". 

Le parti socialiste "ayant évolué ces derniers mois dans une direction qui nous va bien", Patrick Molinoz souhaite désormais "qu’une dynamique vertueuse se mette en place sur Besançon pour qu’en mars cette ville soit gérée, de notre point de vue, avec ces principes et ces sujets qui nous sont chers". Un sentiment partagé par la conseillère régionale Salima Inezarene : "notre démarche est celle d’une démarche d’union au sein d’un collectif qui se rassemble autour de valeurs communes". 

Jean-Sébastien Leuba s’est pour sa part réjoui de voir le parti radical de gauche venir grossir les rangs et a alerté sur "certains discours qui nous étonnent et nous interpellent". Faisant référence à Ludovic Fagaut et Laurent Croizier, le candidat a pointé du doigt "des prises de positions prises au département qui ne correspondent pas aux discours locaux". 

Ludovic Fagaut en ligne de mire

Sur ce point, Raphaël Krucien, conseiller départemental et co-président du groupe d’opposition "pense apporter un regard particulier et croisé par rapport à Ludovic Fagaut entre le discours qui peut être celui du candidat aux municipales et celui du vice-président au Département du Doubs". Monsieur Krucien a cité pour exemple "la contradiction parfaite" de la suppression des moyens en prévention spécialisée dans les quartiers populaires de la ville et ailleurs. Et de l’autre côté, "le même acteur qui dénonce les faits d’insécurité et d’une jeunesse en errance". Une ambivalence qui n’est autre que de la "schizophrénie politique" pour Raphaël Krucien. 

L’alliance de Ludovic Fagaut avec Laurent Croizier "soutien d’un gouvernement qui étrangle les collectivités locales" a, elle aussi été épinglée par le conseiller. Alors qu’aux assises départementales de France "la semaine dernière à Albi, tout le monde est unanime pour dire que l’État dans son traitement des financements des collectivités locales est injuste et incohérent. Ludovic Fagaut s’inscrit dans cette contestation mais ne voit aucune difficulté aujourd’hui à s’allier avec celui qui soutient ces mesures puisqu’il est député du groupe majoritaire".

Salima Inezarene a également dénoncé les méthodes du candidat LR qui "court les plateaux de CNews pour faire une mauvaise pub à notre ville qui retombe sur tous les Bisontins" et a assuré préférer la méthode du "travail collectif" à celle des "détracteurs qui accentuent les tensions et n’apportent aucune solution". 

Une bonne utilisation de l’argent public

Face à ces constats, la liste Besançon Forte et Solidaire invite donc les citoyens bisontins "à prendre grande attention aux annonces grandiloquentes et démesurées de construction qui semble se dessiner en face" et a appelé à une "bonne utilisation de l’argent public et à la bonne priorisation des politiques". 

Un appel aux citoyens 

Par le lancement de son site internet, la liste Besançon Forte et Solidaire lance également un appel aux citoyens de Besançon "à venir nous rejoindre dans le comité de soutien", a expliqué Orianne Vatin, colistière issue de la société civile. "Notre équipe bat le pavé depuis plusieurs mois pour faire du porte-à-porte" a rappelé celle qui estime qu’ "informer c’est bien mais construire ensemble c’est mieux et nous c’est dans cette direction que l’on veut aller" pour "faire programme ensemble". 

Des discussions toujours en cours avec Anne Vignot

À quatre mois des élections, la possibilité d’une alliance avec Anne Vignot n’est toutefois pas encore complètement écartée : "On est encore dans cette phase de discussion. On continue à créer l’union, on est dans une dynamique de construction. On continue aussi à dire aux écologistes, aux communistes venez" a avancé Jean-Sébastien Leuba. "Pour l’instant personne n’a encore déposé sa liste en préfecture, tout est encore possible" a-t-il encore ajouté. 

Des points de programme qui diffèrent 

Si apparemment la non-alliance entre Anne Vignot et LFI reposait sur "un problème de places sur la liste", du côté du candidat du PS, le problème repose plutôt sur le programme en lui-même.

Pour Jean-Sébastien Leuba, la question de la sécurité ne doit par exemple pas être minimisée. "Il y a un sentiment d’insécurité chez les Bisontins, ça serait bien d’y répondre", a avancé le candidat à la mairie qui plaide, au contraire de la maire sortante, pour une police municipale armée et des caméras de surveillance supplémentaire.

Aujourd’hui, selon Jean-Sébastien Leuba il ne resterait que deux choix possibles pour Anne Vignot : "soit elle rejoint un programme ou elle se sent alignée et où il y a juste un problème de place. Ou on arrive à se rejoindre sur le programme et elle nous rejoindra". Ces solutions-là "elles existent et elles sont sur la table", a encore précisé le candidat PS. 

élections jean-sébastien leuba municipale oriane vatin parti radical de gauche parti socialiste patrick molinoz

Publié le 21 novembre à 19h24 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Municipales 2026

Besançon
Politique

Election municipale 2026 : “Nous serons en tête au premier tour des opposants à Besançon” selon le candidat RN Jacques Ricciardetti

Avant de son meeting prévu ce 21 novembre 2025 à Besançon, Jacques Ricciardetti, candidat à l’élection municipale de Besançon pour le Rassemblement National a tenu une conférence de presse aux côtés de ses trois premiers colistiers, Anaïs Vial, première colistière responsable du RNJ sur circonscription 1 et 2 du Doubs, Thomas Lutz, conseiller régional RN et Géraldine Grangier, députée RN du Doubs.

jacques ricciardetti municipale 2026 rassemblement national
Publié le 21 novembre à 19h00 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : Séverine Véziès lance officiellement sa campagne sous le slogan ”Faire mieux pour Besançon”

La candidate de La France insoumise (LFI) a lancé ce vendredi 21 novembre sa campagne pour les élections municipales de 2025 lors d’une conférence de presse organisée au Bodega, au cœur du quartier Battant à Besançon. Séverine Véziès a été officialisée comme tête de liste d’une ”union populaire”, accompagnée de son co-chef de file, Martin Meilhon et de citoyens engagés avec la candidate.

cédric meilhon la france insoumise municipale 2026 séverine véziès
Publié le 21 novembre à 18h15 par Alexane
Besançon
Politique

Élections municipales 2026 : le socialiste Teddy Bénéteau de Laprairie rejoint Anne Vignot

Il avait déjà appelé à voter pour Anne Vignot en 2020, l’ancien conseiller municipal socialiste sous les mandats de Jean-Louis Fousseret, Teddy Bénéteau de Laprairie, a renouvelé son soutien à la maire sortante pour l’élection municipale bisontine de 2026. 

anne vignot élections municipales maire Teddy Bénéteau de Laprairie ville de besançon
Publié le 17 novembre à 09h43 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Besançon Maintenant inaugure son nouveau QG

Déjà ouverte depuis plusieurs mois, le local de Besançon Maintenant, porté par son chef de file Ludovic Fagaut, a "pris une nouvelle dimension" depuis son inauguration le 15 novembre dernier en devenant le QG de campagne du candidat à l’élection municipale bisontine de mars 2026. 

besancon maintenant élections municipales ludovic fagaut municipale besançon permanence
Publié le 16 novembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Municipales 2026 : le Parti communiste reste avec Anne Vignot et déterminé à unir la gauche

Réuni ce samedi 8 novembre, le Parti communiste français - section de Besançon a largement voté en faveur d’une nouvelle alliance avec la liste menée par la maire sortante Anne Vignot (EELV) pour les élections municipales de 2026. Le résultat du vote interne est sans appel : 97,93 % des 90 votants ont approuvé cette reconduction de l’union.

aline chassagne élections municipales evelyne ternant gauche gerard monnier Hasni Alem municipale 2026 parti communiste union
Publié le 8 novembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : le Parti radical de gauche rejoint la liste de Jean-Sébastien Leuba

Après avoir soutenu Nicolas Bodin, candidat dissident du Parti socialiste, le Parti radical de gauche s’est finalement rallié au collectif Besançon Forte et Solidaire, conduit par Jean-Sébastien Leuba, a-t-on appris dans un communiqué du 6 novembre 2025. Ce rassemblement regroupe désormais des membres de la société civile, CAP21, Place publique, le Parti socialiste et le Parti radical de gauche.

jean-sébastien leuba municipale 2026 parti radical de gauche parti socialiste
Publié le 7 novembre à 09h22 par Alexane

Politique

Besançon
Politique

Municipale 2026 : la liste Besançon Forte et Solidaire de Jean-Sébastien Leuba “dans une dynamique de construction”

La liste Besançon Forte et Solidaire portée par le candidat socialiste Jean-Sébastien Leuba à la mairie de Besançon a tenu ce vendredi 21 novembre 2025 une conférence de presse dans la capitale comtoise. Parmi les points évoqués, l’apport du Parti radical de gauche, quelques tacles au candidat LR Ludovic Fagaut, un appel aux citoyens désireux de s’investir et des discussions avec Anne Vignot qui semblent toujours en cours. 

élections jean-sébastien leuba municipale oriane vatin parti radical de gauche parti socialiste patrick molinoz
Publié le 21 novembre à 19h24 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Election municipale 2026 : “Nous serons en tête au premier tour des opposants à Besançon” selon le candidat RN Jacques Ricciardetti

Avant de son meeting prévu ce 21 novembre 2025 à Besançon, Jacques Ricciardetti, candidat à l’élection municipale de Besançon pour le Rassemblement National a tenu une conférence de presse aux côtés de ses trois premiers colistiers, Anaïs Vial, première colistière responsable du RNJ sur circonscription 1 et 2 du Doubs, Thomas Lutz, conseiller régional RN et Géraldine Grangier, députée RN du Doubs.

jacques ricciardetti municipale 2026 rassemblement national
Publié le 21 novembre à 19h00 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : Séverine Véziès lance officiellement sa campagne sous le slogan ”Faire mieux pour Besançon”

La candidate de La France insoumise (LFI) a lancé ce vendredi 21 novembre sa campagne pour les élections municipales de 2025 lors d’une conférence de presse organisée au Bodega, au cœur du quartier Battant à Besançon. Séverine Véziès a été officialisée comme tête de liste d’une ”union populaire”, accompagnée de son co-chef de file, Martin Meilhon et de citoyens engagés avec la candidate.

cédric meilhon la france insoumise municipale 2026 séverine véziès
Publié le 21 novembre à 18h15 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Politique

Déforestation : Dominique Voynet et Marie Pochon appellent l’UE à “ne pas céder aux lobbies”

Deux députées du groupe Écologiste et Social, Dominique Voynet (Doubs) et Marie Pochon (Drôme), ont annoncé ce jeudi 20 novembre le dépôt d’une proposition de résolution européenne visant à défendre l’application du Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE). Elles entendent ainsi répondre aux pressions croissantes qui visent à retarder ou affaiblir ce texte adopté en 2023.

déforestation députée dominique voynet europe écologie les verts lobbying
Publié le 20 novembre à 17h00 par Alexane
Vesoul
Politique

Bardella à la Foire de Vesoul pendant le vote sur le Mercosur à Strasbourg… “Il préfère les selfies au travail de fond” selon Grudler

Le 25 novembre prochain, Jordan Bardella sera en séance de dédicaces à Vesoul, lors de la foire agricole de la Sainte-Catherine, tandis que le même jour, s’ouvre à Strasbourg une session plénière jugée déterminante par plusieurs élus européens, en particulier en raison d’un vote "difficile" sur le Mercosur, rappelle le député européen Christophe Grudler (MoDem/Renew). 

christophe grudler jordan bardella rassemblement national rn
Publié le 19 novembre à 16h06 par Alexane
Besançon
Justice Politique

Statue de Jenny d’Héricourt à Besançon : le procureur de la République ouvre une enquête

Le Mouvement Franche-Comté a annoncé le 18 novembre 2025 par voie de communiqué, que le procureur de la République a décidé d’ouvrir une enquête à la suite d’une plainte déposée pour des faits de favoritisme concernant la statue de Jenny d’Héricourt installée place de la Révolution à Besançon depuis le 5 mars dernier.

anne vignot féminisme jean-philippe allenbach jenny d'héricourt mouvement franche-comté sculpture statue
Publié le 19 novembre à 10h00 par Alexane
Franche-Comté
Culture Economie Politique

No Logo Festival annulé en 2026 : “un projet culturel sacrifié sur l’autel de la politique”

Le festival No Logo ne se tiendra finalement pas à Ornans en 2026. L’équipe organisatrice a annoncé dans un communiqué du 18 novembre 2025 la nouvelle dans un communiqué évoquant "une décision subie, incompréhensible et lourde de conséquences" qui met fin à "des mois d’un travail rigoureux, de discussions et de concertation".

agriculture annulation festival no logo musique reggae
Publié le 19 novembre à 09h25 par Alexane
France
Economie Politique

Pierre Moscovici souhaite un candidat social-démocrate à la présidentielle

Le Premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a souhaité lundi 17 novembre 2025 qu'il y ait un candidat social-démocrate à l'élection présidentielle de 2027, "respecté au-delà des frontières" françaises, tout en indiquant n'y avoir jamais pensé pour sa part.

budget cour des comptes élection présidentielle pierre moscovici
Publié le 17 novembre à 11h33 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Élections municipales 2026 : le socialiste Teddy Bénéteau de Laprairie rejoint Anne Vignot

Il avait déjà appelé à voter pour Anne Vignot en 2020, l’ancien conseiller municipal socialiste sous les mandats de Jean-Louis Fousseret, Teddy Bénéteau de Laprairie, a renouvelé son soutien à la maire sortante pour l’élection municipale bisontine de 2026. 

anne vignot élections municipales maire Teddy Bénéteau de Laprairie ville de besançon
Publié le 17 novembre à 09h43 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Besançon Maintenant inaugure son nouveau QG

Déjà ouverte depuis plusieurs mois, le local de Besançon Maintenant, porté par son chef de file Ludovic Fagaut, a "pris une nouvelle dimension" depuis son inauguration le 15 novembre dernier en devenant le QG de campagne du candidat à l’élection municipale bisontine de mars 2026. 

besancon maintenant élections municipales ludovic fagaut municipale besançon permanence
Publié le 16 novembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Dérapage verbal : les Républicains du Doubs demandent des excuses de la part de Jacques Ricciardetti (RN)

Dans un communiqué de presse du 15 novembre 2025, les Républicains du Doubs ont fait savoir qu’ils condamnaient fermement les propos tenus par Jacques Ricciardetti à l’encontre de Jacques Grosperrin lors de la dernière session du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et qu’ils encourageaient l’élu à présenter ses excuses.  

conseil régional élu insulte jacques grosperrin jacques ricciardetti
Publié le 15 novembre à 18h16 par Elodie Retrouvey

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait à Saulieu pour révolutionner la cuisine française
Offre d'emploi

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !
Offre d'emploi
publi info 4

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Le Shopping de Noël revient ! Une idée cadeau par jour sur maCommune.info, ça vous dit ?

Sondage

 -0.76
nuageux
le 21/11 à 21h00
Vent
2.11 m/s
Pression
1024 hPa
Humidité
92 %
 