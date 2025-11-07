Vendredi 7 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : le Parti radical de gauche rejoint la liste de Jean-Sébastien Leuba

Publié le 07/11/2025 - 09:22
Mis à jour le 07/11/2025 - 09:27

Après avoir soutenu Nicolas Bodin, candidat dissident du Parti socialiste, le Parti radical de gauche s’est finalement rallié au collectif Besançon Forte et Solidaire, conduit par Jean-Sébastien Leuba, a-t-on appris dans un communiqué du 6 novembre 2025. Ce rassemblement regroupe désormais des membres de la société civile, CAP21, Place publique, le Parti socialiste et le Parti radical de gauche.

Jean-Sébastien Leuba © Alexane Alfaro
Jean-Sébastien Leuba © Alexane Alfaro

Engagé depuis plusieurs mois dans cette réflexion, le Parti radical de gauche appelle à ”un sursaut républicain face à la dispersion des forces de gauche”. Il affirme agir aux côtés du PS, de Place Publique et de CAP21 pour ”soutenir une dynamique claire et ancrée à gauche”.

Le parti rappelle son attachement à ”une République laïque, sociale et humaniste, fondée sur la liberté, l’égalité et la solidarité”.

Le PRG souhaite ”renforcer le rayonnement et l’attractivité de la ville” et placer Besançon ”à la tête des villes françaises engagées pour une économie numérique humaniste, conçue comme un puissant levier de progrès, d’égalité des chances pour les habitants”.

Et d’ajouter : ”Nous présenterons le fruit de nos travaux communs lors d’une conférence de presse qui aura lieu le 21 novembre à Besançon”, précise le communiqué.

Le rassemblement se veut encore ouvert : ”Nous poursuivons nos discussions avec celles et ceux, engagés ou pas dans des partis, qui veulent renforcer notre ville, notamment le PCF, les Écologistes et leurs partenaires”, indique le Parti socialiste.

jean-sébastien leuba municipale 2026 parti radical de gauche parti socialiste

Publié le 7 novembre à 09h22 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Municipales 2026

DOUBS (25)
Politique

Le PCF appelle à “retrouver le chemin de l’union” de la gauche dans les grandes villes du Doubs

Dans un communiqué diffusé le 1er novembre 2025, le conseil départemental du Parti communiste français (PCF) du Doubs plaide pour une relance de l’union des forces de gauche à l’approche des élections municipales, notamment à Besançon, Pontarlier et Montbéliard. Le parti déplore une dynamique de rassemblement aujourd’hui "vacillante" malgré, selon lui, de nombreuses convergences programmatiques.

gauche municipale 2026 parti communiste pcf union
Publié le 4 novembre à 16h22 par Alexane
Besançon
Politique

Le secrétaire de la section PS de Besançon démissionne et pointe des ”comportements problématiques”

Joachim Taïeb, secrétaire de la section du Parti socialiste de Besançon agglomération depuis juin 2025, a annoncé sa démission dans un courriel adressé à l’ensemble des militants socialistes locaux. Dans ce message, il évoque des difficultés internes et des comportements qu’il juge "problématiques", tout en affirmant rester adhérent du parti. 

démission joachim taïeb parti socialiste
Publié le 4 novembre à 09h39 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : Anne Vignot s’explique dans une lettre ouverte

Anne Vignot, maire EELV de la ville de Besançon également candidate pour l’élection municipale 2026, a souhaité s’exprimer dans une lettre ouverte aux Bisontin(e)s et "à toutes les personnes, partis et mouvements politiques qui appellent de leurs vœux cette union et la victoire de la gauche et des écologistes".

anne vignot lettre ouverte municipale 2026
Publié le 3 novembre à 17h00 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Anne Vignot regrette la rupture des discussions avec La France insoumise

Au lendemain du communiqué de La France insoumise annonçant qu’aucune union n’est possible entre Anne Vignot et sa majorité sortante et la France insoumise, la maire écologiste de Besançon a réagi ce mardi 28 octobre par un communiqué intitulé ”Pour Besançon, l’union locale prime sur les divisions nationales”. Elle y déplore la décision de LFI et réaffirme son attachement à une union des forces progressistes au niveau local.

anne vignot municipale 2026
Publié le 28 octobre à 15h27 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : la France insoumise présentera une liste… sans Anne Vignot

La France insoumise (LFI) de Besançon a annoncé, dans un communiqué du 27 octobre 2025, sa volonté de présenter une liste ”d’union populaire, citoyenne et écologiste” lors des élections municipales de mars 2026, mais sans Anne Vignot, actuelle maire EELV de Besançon.

anne vignot gauche la france insoumise mairie de besancon municipale 2026 séverine véziès
Publié le 28 octobre à 08h14 par Alexane
Besançon
Politique

Jean-Sébastien Leuba met la “démocratie coopérative” au cœur de sa campagne et appelle les autres candidats au débat public

MUNICIPALE 2026 • Le candidat PS à la mairie de Besançon Jean-Sébastien Leuba, a tenu vendredi 24 octobre 2025 une conférence de presse au café La Boule d’Or, dans le quartier de Palente, pour présenter les grandes orientations de sa démarche politique et les prochains rendez-vous de sa campagne municipale. Entouré de plusieurs colistiers et colistières, il a insisté sur la “démocratie coopérative”, la transparence et la proximité avec les habitants. Il lance un appel aux autres candidats aux municipales à débattre ”toutes les trois semaines” devant les citoyens.

abdel ghezali annick avanzi-oudet gilles vieille-marchiset jean-sébastien leuba joël monti oriane vatin parti socialiste place publique
Publié le 24 octobre à 12h26 par Alexane

Politique

Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : le Parti radical de gauche rejoint la liste de Jean-Sébastien Leuba

Après avoir soutenu Nicolas Bodin, candidat dissident du Parti socialiste, le Parti radical de gauche s’est finalement rallié au collectif Besançon Forte et Solidaire, conduit par Jean-Sébastien Leuba, a-t-on appris dans un communiqué du 6 novembre 2025. Ce rassemblement regroupe désormais des membres de la société civile, CAP21, Place publique, le Parti socialiste et le Parti radical de gauche.

jean-sébastien leuba municipale 2026 parti radical de gauche parti socialiste
Publié le 7 novembre à 09h22 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Politique Société

Sécurité et narcotrafic : Jérôme Durain embarque les Régions à prendre part aux réflexions nationales

À l'occasion du 21e Congrès des Régions de France, le conseil des régions a annoncé la création d'un groupe de travail consacré aux questions de sécurité et de prévention. Tandis qu'elles n'ont pas la compétence de la sécurité, elles souhaitent mlagré tout renforcer leur place dans la réflexion nationale sur ces sujets. Cette nouvelle instance sera présidée par Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne Franche-Comté, lui qui était surnommé 'Monsieur Narcotrafic' lorsqu'il était sénateur.

jerome durain narcotrafic sécurité
Publié le 6 novembre à 10h30 par Alexane
DOUBS (25)
Education Politique

Budget de l’Éducation nationale 2026 : Laurent Croizier plaide pour une école “stable et sereine”

Lors de l’audition du ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray, le député du Doubs Laurent Croizier (groupe Démocrate) a présenté les priorités de son groupe concernant les crédits de la mission ”Enseignement scolaire” du projet de loi de finances pour 2026.

budget démocrate député du Doubs école éducation nationale laurent croizier loi de finances modem
Publié le 6 novembre à 09h30 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Nature Politique

Eaux pluviales : Grand Besançon Métropole veut préparer le territoire aux orages de demain

Après deux années d’étude, Anne Vignot, présidente de Grand Besançon Métropole et Christophe Lime, vice-président en charge de l’Eau et de l’Assainissement, soumettront au débat communautaire ce jeudi 6 novembre 2025, un document stratégique sur la gestion des eaux de pluie. Objectif : anticiper les effets du changement climatique et mieux encadrer l’urbanisation.

anne vignot changement climatique christophe lime conseil communautaire eaux pluviales Grand Besançon Métropole orages pluie
Publié le 6 novembre à 08h20 par Alexane
Besançon
Justice Politique

Jean-Louis Fousseret et Alexandra Cordier relaxés par le tribunal correctionnel de Besançon

Le parquet de Besançon avait été saisi en juillet 2024 d’un signalement de la procureure financière de la Chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche Comté. Ce signalement a été effectué à l’issue du contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Besançon, qui a révélé des faits susceptibles, selon la procureure, de constituer une prise illégale d’intérêt et un détournement de fonds publics. Le tribunal correctionnel de Besançon a relaxé Alexandra Cordier et Jean-Louis Fousseret ce 5 novembre 2025.

alexandra cordier jean-louis fousseret tribunal correctionnel
Publié le 5 novembre à 15h53 par Hélène L.
CÔTE D'OR (21)
Economie Politique

Océane Godard dénonce l’implantation de Shein à Dijon : “le symptôme criant de l’abandon de nos valeurs”

L’ouverture prochaine d’un magasin Shein dans le centre-ville de Dijon provoque de vives réactions politiques. La députée de la Côte-d’Or, Océane Godard (PS), a publié le 4 novembre 2025 un communiqué dans lequel elle dénonce "un symbole de la faiblesse politique de l’Union Européenne et une menace pour nos territoires".

chine commerce magasin océane godard shein
Publié le 5 novembre à 10h00 par Alexane
Besançon
Politique

Ludovic Fagaut en photo avec Bilel Latrèche : une amitié qui fait polémique en pleine campagne à la mairie de Besançon

Le candidat Les Républicains à la mairie de Besançon, Ludovic Fagaut, est parti en voyage privé à Marrakech, où il y a retrouvé sur place son ami Bilel Latrèche. Un séjour à titre personnel qui aurait pu passer inaperçu… si des photos publiées le 30 octobre 2025 n’avaient déclenché une vive controverse sur les réseaux sociaux. En cause : la présence de Bilel Latrèche, condamné à une peine de prison avec sursis pour violences conjugales en août dernier par le tribunal correctionnel de Dijon.

bilel latreche boxe ludovic fagaut maroc violences conjugales voyage
Publié le 4 novembre à 17h15 par Alexane
DOUBS (25)
Politique

Le PCF appelle à “retrouver le chemin de l’union” de la gauche dans les grandes villes du Doubs

Dans un communiqué diffusé le 1er novembre 2025, le conseil départemental du Parti communiste français (PCF) du Doubs plaide pour une relance de l’union des forces de gauche à l’approche des élections municipales, notamment à Besançon, Pontarlier et Montbéliard. Le parti déplore une dynamique de rassemblement aujourd’hui "vacillante" malgré, selon lui, de nombreuses convergences programmatiques.

gauche municipale 2026 parti communiste pcf union
Publié le 4 novembre à 16h22 par Alexane
Besançon
Politique

Le secrétaire de la section PS de Besançon démissionne et pointe des ”comportements problématiques”

Joachim Taïeb, secrétaire de la section du Parti socialiste de Besançon agglomération depuis juin 2025, a annoncé sa démission dans un courriel adressé à l’ensemble des militants socialistes locaux. Dans ce message, il évoque des difficultés internes et des comportements qu’il juge "problématiques", tout en affirmant rester adhérent du parti. 

démission joachim taïeb parti socialiste
Publié le 4 novembre à 09h39 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : Anne Vignot s’explique dans une lettre ouverte

Anne Vignot, maire EELV de la ville de Besançon également candidate pour l’élection municipale 2026, a souhaité s’exprimer dans une lettre ouverte aux Bisontin(e)s et "à toutes les personnes, partis et mouvements politiques qui appellent de leurs vœux cette union et la victoire de la gauche et des écologistes".

anne vignot lettre ouverte municipale 2026
Publié le 3 novembre à 17h00 par Hélène L.

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Cancer colorectal : les infirmières libérales de Besançon bientôt autorisées à remettre des kits de dépistage
Infos Pratiques

À Geneuille, un nouveau centre de bien-être pour les parents et leurs bébés
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre carte Avantages Jeunes 2025-2026 !

Merabet, Winterstein, Armand, Gojoashvili... Une soirée exceptionnelle de boxe anglaise le 8 novembre à Besançon

Sondage

 7.59
nuageux
le 07/11 à 09h00
Vent
1.29 m/s
Pression
1012 hPa
Humidité
84 %
 