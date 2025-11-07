Municipales 2026 à Besançon : le Parti radical de gauche rejoint la liste de Jean-Sébastien Leuba

Après avoir soutenu Nicolas Bodin, candidat dissident du Parti socialiste , le Parti radical de gauche s’est finalement rallié au collectif Besançon Forte et Solidaire, conduit par Jean-Sébastien Leuba, a-t-on appris dans un communiqué du 6 novembre 2025. Ce rassemblement regroupe désormais des membres de la société civile, CAP21, Place publique, le Parti socialiste et le Parti radical de gauche.

Engagé depuis plusieurs mois dans cette réflexion, le Parti radical de gauche appelle à ”un sursaut républicain face à la dispersion des forces de gauche”. Il affirme agir aux côtés du PS, de Place Publique et de CAP21 pour ”soutenir une dynamique claire et ancrée à gauche”.

Le parti rappelle son attachement à ”une République laïque, sociale et humaniste, fondée sur la liberté, l’égalité et la solidarité”.

Le PRG souhaite ”renforcer le rayonnement et l’attractivité de la ville” et placer Besançon ”à la tête des villes françaises engagées pour une économie numérique humaniste, conçue comme un puissant levier de progrès, d’égalité des chances pour les habitants”.

Et d’ajouter : ”Nous présenterons le fruit de nos travaux communs lors d’une conférence de presse qui aura lieu le 21 novembre à Besançon”, précise le communiqué.

Le rassemblement se veut encore ouvert : ”Nous poursuivons nos discussions avec celles et ceux, engagés ou pas dans des partis, qui veulent renforcer notre ville, notamment le PCF, les Écologistes et leurs partenaires”, indique le Parti socialiste.