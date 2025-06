Municipale à Besançon : le Parti radical de gauche précise sa position sur l’union de la gauche et sans LFI

Dans un communiqué diffusé ce lundi 2 juin, la référente départementale du Parti Radical de Gauche (PRG) dans le Doubs, Salima Inezarene, a précisé la position de sa formation politique concernant la prochaine élection municipale à Besançon et l’initiative lancée par la maire sortante Anne Vignot en faveur d’un rassemblement de la gauche.

Le PRG affirme qu’"il est indispensable de proposer une alternative solide, fidèle à l’histoire et à l’identité de notre ville", à un moment où "Besançon doit relever de nouveaux défis économiques, sociaux et écologiques".

"En dehors de La France insoumise"

Le parti se dit favorable à une union de la gauche, mais en fixant des limites : "Le Parti Radical de Gauche s’engage pour une union de la gauche républicaine, sociale et écologiste, en dehors de La France insoumise, convaincu que cette cohérence politique est essentielle pour répondre aux attentes des Bisontines et des Bisontins."

Revendiquant un attachement fort aux principes républicains, les radicaux soulignent que "ce sont la cohérence et la clarté du projet qui doivent primer dans l’intérêt de Besançon". Leur ambition est de "construire un véritable rassemblement autour d’un projet commun, et non une addition d’étiquettes partisanes".

"Une exigence écologique à la hauteur de l’urgence climatique"

Le PRG insiste sur les fondements de son engagement : "Fidèles à notre histoire, nous portons avec force les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, qui demeurent le fondement de notre action politique."

Le projet défendu par le parti met l’accent sur "le développement économique, l’innovation, le soutien aux entreprises locales et la valorisation de nos filières d’excellence", sans négliger "une exigence écologique à la hauteur de l’urgence climatique, menée dans la concertation et en tenant compte des réalités du quotidien".

Soucieux de "faire rayonner Besançon, renforcer son attractivité, soutenir son patrimoine, sa vie culturelle et universitaire", le PRG se place dans une perspective de long terme, affirmant vouloir "offrir à chacun les conditions d’un avenir serein".

Avec Nicolas Bodin

Enfin, le communiqué marque une préférence politique claire : "Nous apprécions la clarté politique incarnée par Nicolas Bodin, son expérience et sa capacité à rassembler autour d’un projet lisible et ambitieux pour Besançon et le Grand Besançon." Ainsi, le PRG préfère soutenir le candidat dissident du Parti socialiste au lieu du candidat élu en interne, Jean-Sébastien Leuba.

Le PRG conclut en appelant "toutes les forces de la gauche républicaine à se retrouver dans cette dynamique, pour construire ensemble une alternative crédible, fidèle à l’ADN de notre ville et tournée vers l’avenir."