Municipales 2026 à Besançon : Ludovic Fagaut reçoit l’investiture officielle des Républicains

Passée presque inaperçue, l’investiture de Ludovic Fagaut par Les Républicains pour les élections municipales de 2026 à Besançon est pourtant bien officielle. C’est en juillet dernier que le conseiller municipal d’opposition a été désigné par sa formation politique pour porter les couleurs du parti lors du scrutin prévu en mars 2026.

Interrogé ce jeudi 7 août, Ludovic Fagaut confirme cette décision tout en précisant que le temps des annonces officielles n’est pas encore venu. Il explique que ”Les Républicains ont investi des candidats sur lesquels ils pensent que c’est la meilleure solution pour pouvoir remporter certaines villes.”

Quant à sa propre candidature, il reste mesuré, tout en affirmant sa détermination à jouer un rôle de premier plan : ”Pour ma part, mon temps viendra personnellement, pour pouvoir m’exprimer sur une candidature comme je l’ai toujours dit. Mars 2026 est inscrit à l’agenda, et j’y jouerai un rôle prépondérant."

Ludovic Fagaut n'a pas tenu à en dire plus ce jour et s'exprimera davantage sur ce sujet après les congés d'été.