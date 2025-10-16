Jeudi 16 Octobre 2025
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : Nathalie Bouvet et Frank Monneur rejoignent la liste Fagaut-Croizier

Publié le 16/10/2025 - 17:10
Mis à jour le 16/10/2025 - 17:14

À moins de six mois des élections municipales prévues en mars 2026, Nathalie Bouvet, conseillère municipale de Besançon (Renaissance, MoDem, Horizons) et Frank Monneur, ancien conseiller municipal, ont annoncé le 14 octobre 2025 leur soutien à ”la dynamique politique” portée par Ludovic Fagaut et Laurent Croizier. Dans un communiqué, ils expliquent leur décision.

© Agathe Favreau
© Agathe Favreau

Selon Nathalie Bouvet et Frank Monneur, ”à l’approche des élections municipales de mars 2026, nous sommes convaincus que Besançon a besoin d’un changement profond, ambitieux et tourné vers l’avenir. Aujourd’hui, nous faisons le choix du rassemblement et de la responsabilité.”

Ils insistent sur la continuité avec leurs valeurs personnelles : ”Fidèles à nos valeurs, fidèles à notre volonté constante de rassemblement, nous avons fait un choix fort : rejoindre la dynamique portée par Ludovic Fagaut et Laurent Croizier.” Nathalie Bouvet et Frank Monneur mettent en avant ”deux hommes d’expérience, compétents, proches des habitants et unis par une même volonté de construire un projet au service des Bisontines et des Bisontins.”

"Notre ambition est claire : tourner la page d’une gouvernance dogmatique"

Le communiqué souligne également le rejet des divisions politiques : ”Nous refusons les clivages stériles et les logiques partisanes dépassées. Ce qui nous rassemble c’est l’envie d’agir concrètement en faveur d’un nouveau projet pour Besançon.”

L’élue et l’ancien élu annoncent clairement leurs objectifs : ”Notre ambition est claire : tourner la page d’une gouvernance dogmatique et redonner à Besançon l’attractivité qu’elle mérite. Nous voulons remettre Besançon en mouvement, redonner confiance aux habitants, restaurer le dialogue et porter une ambition partagée.”

Municipales 2026

Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : Laurent Croizier s’allie officiellement au candidat Ludovic Fagaut

Le député Modem du Doubs, Laurent Croizier, avait annoncé samedi dernier vouloir engager les discussions pour un "grand rassemblement" à Besançon. C’est donc chose faite depuis l’annonce officielle de son alliance ce 11 octobre 2025 avec Ludovic Fagaut. Fait notable, le candidat LR ne ferme pas non plus la porte au candidat Horizons Eric Delabrousse et au socialiste Nicolas Bodin...

1
Besançon
Politique

Besançon : Éric Delabrousse lance officiellement sa campagne municipale à la tête du ”bloc central”

C’est au square Saint-Amour, au centre-ville de Besançon, qu’Éric Delabrousse (Horizons) a lancé officiellement sa campagne pour les élections municipales de 2026 aux côté d’Agnès Martin (Renaissance). Désigné tête de liste du ”bloc central”, le candidat entend incarner une alternative à la majorité actuelle menée par la maire écologiste Anne Vignot. Soutenu par Renaissance, Horizons, le Parti radical et plusieurs personnalités issues de la société civile, Éric Delabrousse a présenté les grandes lignes d’un projet qu’il veut ”unitaire, pragmatique et ambitieux” pour la capitale comtoise.

Besançon
Politique

Municipale 2026 : Laurent Croizier en pourparler avec Ludovic Fagaut

Trois jours après l’annonce officielle de la candidature de Ludovic Fagaut aux élections municipales de 2026, placée sous le signe du rassemblement politique, Laurent Croizier n’a pas tardé à répondre au chef de file de l’opposition bisontine. Le député Modem du Doubs a annoncé dans un communiqué ce samedi 4 octobre 2025 vouloir engager les discussions pour un "grand rassemblement" à Besançon. 

Besançon
Politique

Ludovic Fagaut officialise sa candidature à la mairie de Besançon pour 2026

Au parc des Glacis, avec la Citadelle en toile de fond, Ludovic Fagaut, chef de file de l’opposition municipale, a annoncé sa candidature aux élections municipales de 2026 ce mercredi 1er octobre, soit 348 ans, jour pour jour, après la décision de Louis XIV de faire de Besançon la capitale de la Franche-Comté, a-t-il rappelé. "Le temps est arrivé : Oui, je suis candidat à la mairie de Besançon", a-t-il déclaré en ouverture d’un discours placé sous le signe de "l’union".

Besançon
Politique Social

Quartier Battant : la Boutique Jeanne Antide cristallise les divisions et s’invite dans les municipales à Besançon

Des collectifs d’habitants et de commerçants du quartier Battant à Besançon nous ont envoyé le 27 septembre 2025, un communiqué dénonçant une nouvelle fois les effets de la présence de la Boutique Jeanne Antide (BJA), structure d’accueil social installée rue Battant depuis 1996. Selon eux, le dispositif, "indispensable" mais "sous-dimensionné", contribuerait aujourd’hui à "étouffer le quartier". Un sujet qui divise des élus et qui se fraie une place au coeur de la campagne politique pour l'élection municipale bisontine.

Politique

Besançon
Politique

France
Politique

Lecornu échappe de peu à la censure et va pouvoir s’atteler au budget

Sébastien Lecornu a échappé à quelques voix près jeudi 16 octobre 2025 à la censure, le Parti socialiste laissant sa chance au Premier ministre en échange de sa promesse de suspendre la réforme des retraites. Les débats budgétaires vont désormais pouvoir commencer à l'Assemblée dès la semaine prochaine.

Besançon
Politique

Le cirque équestre Pagnozoo, bientôt implanté à Planoise ?

VIDÉO • Parmi les sujets abordés lors du prochain conseil municipal qui aura lieu jeudi 16 octobre 2025 à Besançon, les élus auront notamment à se prononcer sur la mise à disposition de terrains communaux à titre gratuit et l’autorisation temporaire du domaine public communal sollicité par le cirque équestre Pagnozoo dans le quartier de Planoise. 

France
Politique

Le gouvernement présentera mardi les deux projets de budget en conseil des ministres

Le gouvernement de Sébastien Lecornu présentera mardi 14 octobre 2025 en conseil des ministres les deux projets de budget, celui de l'Etat et celui de la Sécurité sociale, dont le contenu n'a pas encore été dévoilé mais qui pourra évoluer lors du débat parlementaire, a indiqué Matignon lundi.

France
Politique

Sondage – Dans quelle mesure avez-vous confiance dans le gouvernement Lecornu II pour affronter les défis du pays ?

Démissionnaire en début de semaine dernière, reconduit vendredi, Sébastien Lecornu a dévoilé tard ce dimanche 12 octobre 2025 la composition de son nouveau gouvernement. À la différence du premier, celui-ci est composé de nouveaux visages, dont huit de la société civile, et 26 issus de forces politiques, dont 11 du parti présidentiel Renaissance. Ce nouvel exécutif de 34 ministres a toutefois une durée de vie qui pourrait être limitée puisque LFI et le RN ont déjà annoncé le dépôt d’une mention de censure dès ce lundi. Et vous, dans quelle mesure avez-vous confiance dans le gouvernement Lecornu II pour affronter les défis du pays ? C’est notre sondage de la semaine !

Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : Laurent Croizier s’allie officiellement au candidat Ludovic Fagaut

Le député Modem du Doubs, Laurent Croizier, avait annoncé samedi dernier vouloir engager les discussions pour un "grand rassemblement" à Besançon. C’est donc chose faite depuis l’annonce officielle de son alliance ce 11 octobre 2025 avec Ludovic Fagaut. Fait notable, le candidat LR ne ferme pas non plus la porte au candidat Horizons Eric Delabrousse et au socialiste Nicolas Bodin...

Besançon
Politique Société

“44 millions d’animaux tués” pour Besançon depuis 2020 : L214 appelle la maire à “stopper l’hémorragie”

L’association de défense des animaux L214 se mobilise ce samedi 18 octobre à Besançon pour interpeller la maire, Anne Vignot, ainsi que les candidat(e)s aux élections municipales de 2026, sur la question de la consommation animale. L’organisation souhaite les inciter à s’engager concrètement en faveur d’une réduction de moitié du nombre d’animaux tués pour l’alimentation dans la ville.

Le musée d’Orsay expose une rareté du peintre Gustave Courbet
