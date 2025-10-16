Municipales 2026 à Besançon : Nathalie Bouvet et Frank Monneur rejoignent la liste Fagaut-Croizier

À moins de six mois des élections municipales prévues en mars 2026, Nathalie Bouvet, conseillère municipale de Besançon (Renaissance, MoDem, Horizons) et Frank Monneur, ancien conseiller municipal, ont annoncé le 14 octobre 2025 leur soutien à ”la dynamique politique” portée par Ludovic Fagaut et Laurent Croizier . Dans un communiqué, ils expliquent leur décision.

Selon Nathalie Bouvet et Frank Monneur, ”à l’approche des élections municipales de mars 2026, nous sommes convaincus que Besançon a besoin d’un changement profond, ambitieux et tourné vers l’avenir. Aujourd’hui, nous faisons le choix du rassemblement et de la responsabilité.”

Ils insistent sur la continuité avec leurs valeurs personnelles : ”Fidèles à nos valeurs, fidèles à notre volonté constante de rassemblement, nous avons fait un choix fort : rejoindre la dynamique portée par Ludovic Fagaut et Laurent Croizier.” Nathalie Bouvet et Frank Monneur mettent en avant ”deux hommes d’expérience, compétents, proches des habitants et unis par une même volonté de construire un projet au service des Bisontines et des Bisontins.”

"Notre ambition est claire : tourner la page d’une gouvernance dogmatique"

Le communiqué souligne également le rejet des divisions politiques : ”Nous refusons les clivages stériles et les logiques partisanes dépassées. Ce qui nous rassemble c’est l’envie d’agir concrètement en faveur d’un nouveau projet pour Besançon.”

L’élue et l’ancien élu annoncent clairement leurs objectifs : ”Notre ambition est claire : tourner la page d’une gouvernance dogmatique et redonner à Besançon l’attractivité qu’elle mérite. Nous voulons remettre Besançon en mouvement, redonner confiance aux habitants, restaurer le dialogue et porter une ambition partagée.”