Municipales 2026 : une consultation citoyenne des Bisontins pour co-construire un programme

Les partis Horizons, le Parti Radical et Renaissance ont annoncé vouloir organiser une “ grande consultation citoyenne ” dans le but de co-construire un projet et donc une alliance en vue des Municipales de 2026.

Cette consultation citoyenne est à destination des Bisontines et des Bisontins et vise à recueillir leurs avis et suggestions sur leurs quartiers dans le but "de co-construire un programme municipal pour les élections de 2026" indiquent les partis dans leur communiqué du 23 mars 2025.

Eric Delabrousse et Agnès Martin disent vouloir ainsi "placer les Bisontines et les Bisontins au cœur de leur démarche" en les impliquant dans la construction des politiques publiques.

Entièrement anonyme, cette consultation prend la forme d’un questionnaire en ligne permettant "à chacune et chacun de s'exprimer librement sur les enjeux locaux qui lui tiennent à cœur". Le communiqué précise encore que diverses thématiques sont abordées telles que "la qualité de vie, les infrastructures, la sécurité, l'environnement, et les services publics".

D’après les partis centristes les réponses collectées "serviront de base pour élaborer un programme municipal".