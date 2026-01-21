Municipales à Dijon : la macroniste Fadila Khattabi retire sa candidature

L'ex-ministre macroniste Fadila Khattabi a annoncé mardi qu'elle retirait sa candidature, soutenue par Renaissance, aux municipales de Dijon face à la maire socialiste Nathalie Koenders, sans faire le lien avec un sondage qui ne l'a créditée que de 2%.

"Des partenaires politiques (...) ont fait le choix de soutenir et de rejoindre une candidature soutenue par Reconquête, contribuant ainsi à la banalisation gravissime de l'extrême droite et de ses idées nauséabondes", a expliqué l'ancienne socialiste de 63 ans dans un communiqué. Elle fait référence à la liste conduite par Emmanuel Bichot, investi par LR, et qui a reçu le soutien de Reconquête.

M. Bichot, dont la liste regroupe également UDI (centre) et Horizons, a assuré que le soutien du parti d'Eric Zemmour est "une décision unilatérale et sans contrepartie".

Aux municipales de 2020, la majorité présidentielle avait recueilli 8,80%. Cette fois, Mme Khattabi, ancienne députée de Côte d'Or pour la majorité présidentielle, n'aurait que 2% au premier tour des municipales de mars, selon un sondage OpnionWay réalisé pour Le Cercle des élus locaux sur 607 personnes inscrites sur les listes électorales. Ce même sondage donne, au premier tour, 41% à la maire sortante Nathalie Koenders, qui a succédé au socialiste François Rebsamen fin 2024, juste avant son entrée au gouvernement de François Bayrou.

Emmanuel Bichot recueillerait 17%, à égalité avec le candidat RN Thierry Coudert. La liste soutenue par La France Insoumise ne rassemblerait que 11%. Au second tour, sur lequel OpinionWay teste une triangulaire sans le

maintien de LFI, Mme Koenders l'emporterait avec 57%, contre 22% à M. Bichot et 21% à M. Coudert.

Par ailleurs, le LR Laurent Bourguignat, qui avait indiqué en novembre son intention de conduire une liste, a également annoncé mardi qu'il y renonçait, après que les instances nationales de LR eurent préféré investir M. Bichot.

(AFP)