Nouveau centre d’enseignement et de soins dentaires dédié à la formation et ouvert aux patients à Besançon

Accolé au CHU, le nouveau centre d’enseignement et de soins dentaires a été inauguré mardi 14 janvier 2025 en présence d’élus, de praticiens dirigeants et des responsables de ce nouveau lieu de formation à Besançon.

Le directeur général du CHU de Besançon Thierry Gamond-Rius a, en premier lieu, salué un chantier réalisé en un temps record. Le bâtiment étant en effet, sorti de terre et rendu fonctionnel en à peine un an pour un budget de 18 millions d’euros et de 3 millions d’euros d’équipements.

De son côté, le directeur de l’UFR Santé Thierry Moulin a souligné une "véritable prouesse d’avoir été au rendez-vous le jour J" pour ce projet qui a reçu "un soutien indéfectible de la première heure". Il a qualifié cette inauguration comme celle d’une date "qui marquera l’histoire du CHU de Besançon et qui marquera l’offre de soins pour nos concitoyens de Besançon".

Depuis le début de l’année universitaire, ce sont 24 étudiants de 4e année qui ont fait leur rentrée au centre d’enseignement et de soins dentaires dont la direction a été confiée au professeur Edouard Euvrard. Dès l’an prochain, ils seront une cinquantaine de plus à venir les rejoindre. Le but étant pour eux de "se former petit à petit avec une progression dans sa gestuelle qui est adaptée à son niveau de formation". Le professeur parle d’un "métier de compagnonnage" avec la présence en permanence d’une senior qui supervise l’étudiant.

Éviter la fuite des futurs praticiens

L’objectif étant également à terme de "remettre sur le territoire franc-comtois des étudiants qui seront des omnipraticiens" et qui vont "on l’espère, aller irriguer le territoire". C’est le pari qui a été fait en implantant un site de formation en région.

Car, outres la formation des étudiants, qui, la maire de Besançon l’espère, pourront une fois leur diplôme obtenu "s’ancrer sur notre territoire", ce nouveau centre délivrera également une offre de soins "à tous niveaux : social et médical" a expliqué Anne Vignot.

Comme le directeur du CHU nous l’explique dans notre vidéo, le centre permettra de répondre à deux priorités. Une priorité territoriale d’accès aux soins de la population, la région Franche-Comté manquant de praticiens dentaires, et de permettre "aux populations socialement exclues des soins dentaires d’y accéder plus facilement", le centre prodiguant des soins dentaires "simples" tout au long de la semaine. Des patients du CHU pourront également être accueillis en urgence, actuellement le centre traite une dizaine d’urgences par jour, mais également ceux qui ne trouvent pas de praticiens en libéral.

Actuellement, une quinzaine de salles de soins sont ouvertes. À terme, c’est une quarantaine de cabinets qui sont prévus avec plus d’une centaine d’étudiants de 4e, 5e et 6e année en formation.