Nouveau concept à Besançon. En quoi consiste le métier de révélatrice d'intérieur ?

Animée depuis toujours par la création, Céline Pellissard commence ses études par l'univers de la couture puis décroche un BTS en design d'espace et une licence en Éco-design à Besançon. Elle obtient un premier poste en tant qu'architecte au sein du commerce Ikea à Dijon. "J'aménageais l'intérieur du magasin. Dans un même temps je me suis formée au home organizing, ça concerne toutes les techniques de rangement d'un logement : tri, désencombrement etc..", confie-t-elle.

Architecte pendant 5 ans dans la ville dijonnaise, Céline Pellissard a souhaité changer de direction et mettre à profit ses compétences au service des gens. Si elle possède plusieurs formations à son arc et une volonté de fer, aucun métier ne correspond vraiment à ses attentes. En 2019, elle décide de se lancer dans un métier qui commence seulement à se développer : celui de révélatrice d'intérieur.

"Améliorer l'intérieur de son cocon engendre des effets positifs en soi"

Le concept, allier développement personnel et décoration intérieure. Céline Pellissard souhaite travailler sur les émotions de chacun afin de reconnecter les habitants avec l'intérieur de leur logement. Le but, dépasser les tendances sociétales et se rapprocher d'une décoration consciente et sensorielle. "On peut travailler en fonction des routines, des besoins, du quotidien. Le but est que la personne fasse partie du projet et qu'elle soit autonome. La maison est une part de notre identité. Améliorer l'intérieur de son cocon engendre des effets positifs en soi", ajoute la créatrice de 34 ans.

À l'aide d'un premier rendez-vous découverte, Céline Pellissard se déplace au sein du logement pour comprendre les problématiques de ses potentiels clients. Coaching ponctuels, désencombrement, organisation, décoration, structure des lieux…la créatrice propose un cahier des charges et valide chaque phase de co-création avec ses clients. "Ce n'est pas qu'une question de peinture ou de couleur. Il faut voir au-delà pour que le logement corresponde à la mentalité des occupants et inversement", a-t-elle conclu. À partir de mars, Céline Pellissard se formera au Feng Shui, un art d'origine chinoise qui a pour but d'harmoniser l'énergie environnementale d'un lieu de manière à favoriser le bien-être, la santé et la prospérité de ses occupants.

Info +

Céline Pellissard sera présente au salon Bio & Co à Micropolis le 31 mars prochain.

Infos pratiques

11 Av. Sadi Carnot, 25000 Besançon

06 72 53 59 58

https://www.atelier-whi.fr/decoratrice-revelatrice-interieur-besancon