Nouveau rappel de lots de Morbier contaminés

Créée par la graphiste Cécile Vaulot, des affiches originales et 100% locales mettent à l’honneur les paysages de la région et du patrimoine local. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore, les créations de Volo Graphisme sont à découvrir et à acheter à l’office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.