Nouveau soin, des promos du 1er et 30 novembre… Depil & Young vous chouchoute en cette fin d’année !

PUBLI-INFO • Pour cette fin d’année, le centre expert Depil & Young à Besançon fait le plein de nouveautés et de promos sur des soins de la tête aux pieds pour se sentir bien dans son corps à partir du 1er novembre 2022. En plus, l’équipe de Depil & Young s’agrandit pour toujours plus de conseils et d’accompagnement professionnels. Enfin, Depil & Young Besançon soutient Miss Franche-Comté pour le concours de Miss France 2023 !

Un nouveau soin du visage, Aqua Pure

Dès ce mois de novembre, Depil & Young propose un tout nouveau soin du visage qui s’adapte à tous les types de peau. La technique d’hydrodermabrasion, dernière tendance en matière de beauté, est le moyen le plus récent et le plus efficace pour éliminer les cellules mortes de la peau. Avec moins de douleur et d’irritation que le traitement traditionnel de microdermabrasion, cette nouvelle technologie utilise de l’eau et de l’oxygène pour exfolier la peau tout en délivrant des actifs concentrés en fonction de vos besoins.

De plus, ce soin Aqua Pure traite et prévient de nombreux problèmes de peau :

Pores dilatés et points noirs ;

Peau grasse et congestionnée ;

Ridule et rides d’expression ;

Perte de fermeté et d’élasticité ;

Rugosités, kératose ;

Teint terne

Prix : 115 euros le soin / 395 euros la cure de 4 soins

C’est le moment de prendre rendez-vous votre institut Depil & Young à Besançon !

Black Month : des promos sur 3 soins du 1er au 30 novembre !

À l’occasion du Black Friday qui se déroule au mois de novembre, Depil & Young ne propose pas une journée de promotions, mais bien le mois complet ! Ainsi, du 1er au 30 novembre, l’institut propose :

-40% sur les forfaits de cryolipolyse *

-30% sur les forfaits d’épilation définitive et d’amincissement *

-20% sur tous les produits cosmétiques et soins du visage *

Pensez à vos idées cadeaux pour Noël ! Il suffit de demander une carte cadeau valable 6 mois après Noël…

* voir conditions dans votre institut

Rendez-vous dans votre institut Depil & Young !

Jambes lourdes ? Pensez à la pressothérapie !

La pressothérapie, c’est quoi ? Comme son nom l'indique, il s'agit d'une technique permettant d'éliminer les toxines en activant le drainage veino-lymphatique grâce à une sorte de combinaison des pieds à la taille, comme des bottes gonflables.

Cette méthode est particulièrement conseillée en cas de cellulite, mais aussi de troubles de la circulation, des problèmes de rétention d'eau, les jambes lourdes, une culotte de cheval, des poignées d'amour ou si vous souhaitez perdre du ventre. Elle a par ailleurs l'avantage de vous détendre profondément.

Cette technique est conseillée lors d’une cure d’amincissement par cyolipolyse ou lipocavitation, deux méthodes qui ont fait leurs preuves, proposées à l’institut Depil & Young.

C’est le moment de prendre rendez-vous !

L’équipe de Depil & Young s’agrandit !

Depuis août dernier, Céline et Karen comptent une troisième collaboratrice en apprentissage. Il s’agit de Louise, également spécialisée dans les techniques de Depil & Young, qui vous accueille et vous accompagnera dans vos soins…

Depil & Young, partenaire de Miss Franche-Comté pour l’élection de Miss France !

Toute l’équipe de Depil & Young soutient Marion Navarro, Miss Franche-Comté 2022 à l’occasion de l’élection de Miss France qui se déroulera samedi 17 décembre 2022. Pour prendre soin d’elle, Marion Navarro fait confiance à Depil & Young et à ses technologies !

Infos +