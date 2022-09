Après le département de Saône-et-Loire, à nouveau durement frappé cet été par les attaques sur les ovins, le loup franchit une étape en s’attaquant aux bovins : une trentaine de veaux et de génisses ont été tués dans le Doubs, le Jura et le canton de Vaud voisin depuis début août. Marie-Guite Dufay, présidente de la Région, s'est exprimée par voie de communiqué de presse.

"L’épreuve pour les éleveurs est infiniment douloureuse. L’effroi est patent et il est compréhensible. Comme dans le Charolais, cette souffrance des éleveurs est à la fois humaine et économique. Et il s’agit d’un défi pour tout notre territoire.

Nos conditions d’élevage, que ce soit dans le Charolais, dans le Haut-Doubs ou dans le Haut-Jura, présentent des spécificités que le plan loup, destiné à protéger les troupeaux, en vigueur dans toute la France, ne reconnaît pas. Il faut donc faire évoluer la loi. Je sais que l’Etat s’y attèle, notamment à travers le travail mené par le préfet coordonnateur Jean-Paul Celet. Il faudra que la loi s’adapte aux territoires qui ne peuvent, actuellement, être protégés.

En attendant, je souhaite que s’exprime la nécessaire solidarité de notre territoire à l’égard de ses éleveurs. C’est la raison pour laquelle j’en appelle à la constitution d’un espace de dialogue interdépartemental autour des agriculteurs touchés, en y associant l’Etat, la Région, les Départements et les mairies concernés par les dégâts qui ont eu lieu."

(Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté)