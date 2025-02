Opération de maintenance sur le système téléphonique du SDIS le 19 février

Aujourd’hui et depuis plusieurs années, nous avons, pour bon nombre d’entre nous, notre smartphone "greffé" à la main que ce soit téléphoner, envoyer des messages, lire nos mails, consulter les réseaux sociaux, travailler, lire la presse etc. Cette dépendance peut parfois interrompre nos relations humaines et causer des problèmes relationnels en couple, en famille et entre amis. Vous accordez-vous des temps de déconnexion ? C’est notre sondage de la semaine.