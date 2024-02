Opération de sensibilisation au CHU de Besançon pour la journée  mondiale de l’épilepsie

"L’objectif de cette journée est de sensibiliser le public à cette maladie neurologique insuffisamment connue, de parler des différents types d’épilepsie, d’expliquer la conduite à tenir en cas de crise convulsive et d’échanger avec les professionnels du CHU et les représentants de l’association Épilepsie France", explique le CHU de Besançon.

Qu’est-ce que l’épilepsie ?

L’épilepsie est une maladie neurologique chronique caractérisée par des crises récurrentes et imprévisibles qui peuvent prendre différentes formes, allant des mouvements involontaires à la perte de conscience. Elle touche plus de 650 000 personnes en France, soit 1% de la population, dont la moitié sont des enfants. L’épilepsie peut apparaître tout au long de la vie avec 2 pics de déclaration que sont l'enfance et l'âge avancé : elle nécessite donc une collaboration entre pédiatre et neurologue.

Les causes de l’épilepsie sont multiples. Elles peuvent provenir de lésions du cerveau faisant suite à un traumatisme crânien, d’une malformation cérébrale, d’un AVC, d’une infection (encéphalite, méningite), d’une tumeur, avoir une origine génétique ou n’avoir aucune cause connue (épilepsie idiopathique). L’errance diagnostique est fréquente : il n’est pas rare que les crises d’épilepsie soient attribuées à tort à de la spasmophilie ou à une dépression, avec pour conséquence un traitement inadapté, voire susceptible de provoquer ou d’aggraver les crises.