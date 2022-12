Opération tranquillité vacances, les forces de l’ordre surveillent votre domicile…

Pendant les fêtes et les vacances scolaires, nombreux sont celles et ceux qui partiront voir de la famille, des amis pendant quelques jours. La gendarmerie et la police rappellent l’utilité de l’opération tranquillité vacances (OTV) afin de limiter les risques de cambriolages. Depuis juin 2022, il est possible de s’inscrire au dispositif en ligne.

Dans le cadre de la modernisation du ministère de l’Intérieur, il est désormais possible de faire les démarches via une plateforme unique et commune à tous les services (police nationale, gendarmerie nationale, préfecture de police) afin de bénéficier de l’opération tranquillité vacances.

Pour éviter les cambriolages, les habitants peuvent s’inscrire en ligne. En cas d’absence, des policiers et des gendarmes se chargent de surveiller le logement. Des patrouilles sont mobilisées à bord du domicile et les inscrits pourront être prévenus en cas d’anomalies (dégradation, tentative d’effraction, cambriolage, etc.)

En ligne ou au commissariat

Pour bénéficier de l’opération Tranquillité vacances, il faut se rendre sur www.service-public.fr et remplir le formulaire : code postal, dates d’absence, des détails sur l’accès au logement, coordonnées des personnes à contacter en cas de besoin, etc.

À l’issue de la démarche en ligne, un récépissé de demande d’inscription ainsi qu’un formulaire récapitulatif des données communiquées seront transmis par mail.

Il est également possible de s’inscrire au dispositif en se rendant au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Dans ce cas, il faudra présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Un récépissé sera remis en main propre.