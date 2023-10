Où fêter Halloween à Besançon et ses alentours le 31 octobre ?

Voici une liste des soirées et/ou animations qui se dérouleront le 31 octobre 2023 pour Halloween dans des lieux culturels et de divertissement de Besançon et ses alentours... Âmes sensibles, s'abstenir !

L’Antonnoir (Besançon)

Cette année, c’est Dj Naze et Dj Menas qui s’affronteront, non pas à mort, mais aux platines afin de vous faire danser, vous, créatures sanglantes, répugnantes, effrayantes revenus d’outre tombes…

Ils vous préparent les meilleurs titres, hip-hop, funk, 90’s, latino, électro… il y en aura pour le monde et vous n’êtes pas à l’abri de quelques surprises….

Le temps d’une soirée, incarnez votre personnage et lâchez-vous ! On veut du zombie, du mort-vivant, des sorcier.ières et j’en passe !

Toutes les infos : www.facebook.com

Cinéma Mégarama Beaux-Arts (Besançon)

Le cinéma Mégarama Beaux-Arts à Besançon organise comme chaque semaine les Lundis PopCorn. Mais pour Halloween, ce sera exceptionnellement le mardi 31 octobre avec le film culte Une nuit en enfer de Robert Rodriguez avec George Clooney, Quentin Tarantino, Harvey Keitel, Juliette Lewis et Ernest Liu.

Toutes les infos : www.ticketingcine.fr

Bar Le Séquane (Besançon)

Rendez-vous le 31 octobre au Séquane pour une soirée Halloween des enfers, avec Dj Spaghetti et Don Matoub aux platines!

Au programme, Rock, Funk, 80's, 90's, bêtises et sottises!

Soirée déguisée - Films/Séries années 90/2000

Toutes les infos : www.facebook.com

Bar L’UNDERworld (Besançon)

Envie de gelly shots, de sang et de macabre ? Venez fêter Halloween à l'UNDERworld !!!

Bien entendu la scène sera ouverte !

Toutes les infos : www.facebook.com

La Bodega (Besançon)

Alors que la nuit grignote le jour, que le froid envahit les rues, que l’hiver s’annonce, voici que surgit une nouvelle bien plus effrayante soirée à Besançon. Venez découvrir la vrai fête d’Halloween Latino à « le bodega ». Venez avec le déguisement le plus effrayant et tentez de gagner un prix.

Toutes les infos : www.facebook.com

E-Bar (Besançon)

Sur réservation par messenger du E-BAR, instagram ou au 03 81 80 90 48 !

Ambiance Halloween assurée !

Toutes les infos : www.facebook.com

The Titty Twister (Besançon)

Au programme : diffusion de clips sur la thématique de la soirée…. du gore, du sang et de la bonne humeur et des boissons halloweenesques. Let's go The Halloween Horror Night !

Toutes les infos : www.facebook.com

MJC de Palente (Besançon)

"Un Instant, Un Sourire" et "MJC de Palente" vous proposent une grande soirée dansante SBK sur le thème d'Halloween (venez donc déguisés si vous le souhaitez) à la Salle polyvalente de la MJC de Palente (Maison des Jeunes et de la Culture) au 24 rue des Roses - 25000 Besançon.

Toutes les infos : www.facebook.com

Au 1055 (Besançon)

Le soir du 31, le 1055 organise une soirée ”Magie & hypnose” et un Dj set sans oublier un laser game hanté (à partir de 12 ans) à partir de 19h00.

Les Ateliers (Miserey-Salines)

Soirée déguisée le 31 octobre. Un cocktail offert à toutes les personnes déguisées. le burger rouge et la PizzAbominable s’invitent à la table des Ateliers.

Animation maquillage pour les enfants de 14h à 22h.

Toutes les infos : www.facebook.com/aux.ateliers

Le Cabord’Café (Pirey)

Le Cabord'Café organise un bal d'halloween Mardi 31 Octobre

A partir de 18h30 pour les enfants puis 20h30 pour les adultes ! Venez nous effrayer sur la piste de danse !!

Toutes les infos : www.facebook.com

Marche d’Halloween à Naisey-les-Granges

En route pour la première action en collaboration avec la Mam de Naisey ! On se retrouve le 31 octobre à partir de 18h, dans la cour de l'école pour la deuxième édition de la Marche d’Halloween…

Toutes les infos : www.facebook.com

Cave L’ami z’en Bières (Valdahon)

Soirée Halloween ! On vous attend nombreux à la cave! Pour l'occasion, si vous venez déguisé il y a une réduction de 5% sur le ticket !

Toutes les infos : www.facebook.com

Le Moloco (Audincourt)

Halloween Rock Party au Moloco avec Mars Red Sky et Grandma's Ashes. Howlin' Jaws et leur rock des 50’s viennent compléter ce plateau Halloweenesque dans une salle entièrement décorée, un stand maquillage et des tattoo flash pour les plus téméraires.

Toutes les infos : www.lemoloco.com

Le 1er novembre

La Citronnade (Besançon)

La Citronnade organise un brunch spécial Halloween le mercredi 1er novembre. Potions, philtres magiques, sorcellerie salées/ sucrées et contresorts seront au menu! Si tu viens déguisé, tu auras droit à une surprise !

Réservation fortement conseillée au 06 56 84 20 59 ou info@la-citronnade.fr