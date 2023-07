Où trouver des magasins d'usine en Franche-Comté ?

Il y a un le CHU de Besançon lançait sa première campagne de recrutement et son nouvel espace emploi emploi.chu-besancon.fr. Lors de cette campagne, six patients témoignaient de leur prise en charge pour encourager de nouveaux personnels à rejoindre les équipes bisontines. Dans un communiqué daté du 10 juillet 2023, le CHU tire un premier bilan après un an de campagne effectué.