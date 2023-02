Pas de quarts de finale pour l’ESBF battue à Siofok, Sochaux limite la casse face au Havre

Dans une rencontre d’une intensité folle, Sochaux est parvenu à égaliser dans les dernières minutes face au Havre et conserve sa place de dauphin au classement de ligue 2. De son côté l’ESBF n’a pas réussi à l’emporter à Siofok et doit donc faire une croix sur les quarts de finale de la coupe d’Europe.

Handball

Coupe d’Europe : Siofok - ESBF : 20-18

Il s’en est fallu d’un rien mais c’est finalement Siofok qui, au terme d’une rencontre très disputée, pouvait exulter de joie. Battue de deux petits buts et malgré une belle combativité affichée, l’ESBF s’est finalement inclinée en Hongrie et ne disputera donc pas les quarts de finale de la coupe d’Europe.

D2F : Saint Grégoire Rennes Métropole - Palente : 21-17

Les choses se gâtent un peu plus pour Palente qui, en s’inclinant à Saint-Grégoire, a laissé passé une bonne occasion de s’extraire de la zone de relégation. Les Palentaises sont toujours avant dernières du classement avec seulement trois victoires pour dix défaites cette saison.

Proligue : Dijon - GBBDH : 45-32

Face au leader de proligue, le GBDH n’a rien pu faire dans ce derby à sens unique. Dijon a tenu son rang et la bonne volonté des Bisontins n’aura pas suffi à faire douter le leader. Les Bisontins restent 14e du classement.

Football

Ligue 2 : FC Sochaux-Montbéliard - Le Havre : 1-1

Dans un stade Bonal chauffé à blanc par près de 15.000 spectateurs, les Sochaliens ont livré une belle prestation mais ont fait les frais de leur entame de match ratée.

Connu pour être redoutable sur coup de pied arrêté, c’est pourtant bien sur corner que les Havrais ont jeté d’emblée un coup de froid sur Bonal. Les Jaune et Bleu se sont laissés piéger dès la 4e minute par Sanglante, resté dans la surface et qui n’a eu qu’à placer son ballon au fond des filets alors que Prévot venait de repousser deux tirs havrais.

Loin de se laisser abattre, les Sochaliens ont poussé et intensifié leur pressing tout au long de la rencontre mais ont eu du mal à franchir la muraille havraise qui n’a pas volé son statut de meilleure défense de ligue 2.

Il a finalement fallu attendre la 87e minute de jeu pour voir Kalulu délivrer les lionceaux. Les 12 minutes d’arrêt de jeu, suite à un choc entre le portier havrais et l’un de ses défenseurs, n'ont finalement pas permis aux Sochaliens, survoltés, de prendre les devants en fin de match. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de parité… mérité.

Nationale 2 : Bobigny - Racing Besançon, : 3-2

Le Racing Besançon n’est pas passé loin de l’exploit ce samedi à Bobigny. Battus 2-0 à la mi-temps, les Bisontins ont réussi à réduire le score grâce à Patrick et Mendy dans la seconde période. Mais Bobigny est parvenu à inscrire un troisième but juste après la première réduction du score bisontine qui permettait aux Balbyniens de conserver un temps d’avance pour finalement s’imposer et prendre la tête du classement.