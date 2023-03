Perte d’autonomie et risques professionnels : la Carsat et l’USH Bourgogne Franche-Comté renouvellent leur partenariat

Les deux principaux enjeux identifiés lors de la première convention restent identiques : l’accompagnement au vieillissement et la prévention des risques professionnels. "Fort d’un bilan encourageant, l’objectif est de consolider les actions entreprises et de développer des actions innovantes au bénéfices des salariés et des locataires", explique la Carsat Bourgogne-Franche-Comté dans un communiqué. Ce rapprochement avec l’USH permet aux deux parties de disposer d’"une meilleure visibilité de leurs offres de service réciproques sur deux champs distincts de la prévention", mais qui présentent des enjeux de santé publique : la prévention de la perte d’autonomie et celle des risques professionnels.

"Il s’agit pour nous, acteurs engagés, de mieux relayer, mobiliser et activer nos offres pour agir sur les territoires au profit des populations logées", souligne la Carsat Bourgogne Franche-Comté. "Cette convention ouvre également la possibilité aux deux parties de travailler sur des sujets prospectifs complémentaires comme le développement du numérique ou encore le repérage des fragilités concernant le vieillissement."

Depuis 2016, quelques chiffres clés de cette convention ont permis de subventionner les bailleurs sociaux à hauteur de 8,4 millions d’euros et d’accorder environ 25,5 millions de prêts. 46 projets ont fait l’objet d’un accompagnement avec un préventeur de la Carsat.

L’accompagnement au vieillissement

Le vieillissement de la population est un défi sociétal particulièrement prégnant en Bourgogne-Franche-Comté, dont le point sommital de la courbe du vieillissement se situe aux environs de 2045/2050. Le partenariat entre l’USH de Bourgogne-Franche-Comté et la Carsat Bourgogne-Franche-Comté a pour objet de "renforcer le ciblage et l’efficacité de nos actions ainsi qu’une connaissance commune des locataires retraités du parc social", indiquent les deux parties.

Cette recherche d’efficacité passe principalement par :

Renforcer la mobilisation par le Mouvement HLM des aides mises en œuvre par l’Assurance retraite ;

Rapprocher les cultures professionnelles des bailleurs sociaux et de l’Assurance retraite afin que les outils mis en place soient complémentaires ;

Mettre en valeur ce partenariat auprès des locataires, des acteurs professionnels et institutionnels dans l’apport de solutions diversifiées en vue de répondre aux besoins des locataires du régime général.

La prévention des risques professionnels

Les enjeux pour les bailleurs sociaux et la Carsat Bourgogne-Franche-Comté sont de "préserver la santé et d’assurer la sécurité des salariés, d’améliorer les conditions de travail dans les entreprises et sur les chantiers, et d’améliorer le bilan économique et social de chaque opération (coût, délai, qualité) en organisant de façon adaptée et responsable les chantiers concernés".

La présente convention a pour objectif de :

Nouer des relations partenariales plus structurantes dans une logique "d’intérêt réciproque" entre l’USH de Bourgogne-Franche-Comté, les bailleurs sociaux et la Carsat Bourgogne-Franche-Comté ;

Donner les moyens aux bailleurs sociaux et aux entreprises :

De prendre en compte en amont des projets la prévention des risques professionnels ;

De mettre en œuvre, en phase chantier, les bonnes pratiques de prévention.

Cette convention prendra fin le 31 décembre 2025.