Plan départemental d’insertion et de retour à l’emploi : le groupe Doubs Social Écologique et Solidaire " choqué "

Les élus du groupe départemental d’opposition Doubs Social Écologique et Solidaire (DSES) se disent "choqués par les termes employés" par la majorité lors de la présentation de Plan départemental d’insertion et de retour à l’emploi adopté lors de l’Assemblée départementale du Doubs le 26 juin 2023.

La pomme de la discorde porte sur l’équilibre entre les droits et les devoirs attendus de la part des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA). D’un côté, le vice-président en charge de l’insertion Ludovic Fagaut a déclaré attendre des engagements des bénéficiaires du RSA "dans le respect de leurs droits mais surtout de leurs devoirs", une posture qualifiée par le groupe Doubs Social Écologique et Solidaire d’"idéologique", "un affichage politique qui n’a pas à être gravé dans le marbre d’un plan départemental". "Pour nous, il est clair que droits et devoirs s’inscrivent sur le même plan.", assènent-ils de leur côté. Au désaccord s’est ajoutée la confusion lorsque la présidente du département Christine Bouquin a quant à elle déclaré que "les droits sont plus importants que les devoirs". Une incohérence pointée du doigt par le groupe minoritaire, pour qui "du fait du déséquilibre revendiqué entre droits et devoirs, ce plan reste incomplet". Mobilité, santé, exclusion numérique, pour Doubs Social Écologique et Solidaire, "les moyens mis pour surmonter les freins à l’emploi restent largement insuffisants".