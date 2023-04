Pôle outdoor : la nouvelle vie de la Rhodiacéta commencera en octobre 2023…

À quelques mois de l’emménagement, les présidents des SNB, Florence Saint-Jean et Rodolphe Guilhaumond, ainsi que Anne Vignot, maire de Besançon et François Bousso, conseiller communautaire de Grand Besançon Métropole délégué à l’éco-tourisme, ont visité le chantier le 7 avril dernier.

Les deux clubs nautiques vont pouvoir investir les 1.850 m2 en y intégrant deux hangars à bateaux, deux ateliers de réparation, deux rangements de petit matériel, un séchoir, deux salles d’entraînement (ergomètre et machine à pagayer), quatre bureaux administratifs et sportifs, des vestiaires-douches et sanitaires adhérents adultes et juniors et des vestiaires-douches pour le personnel, un garage à remorques.

”C’est un tournant dans la vie de nos clubs, pour le déploiement de nos activités et donner la chance aux habitants de leur en donner accès dans de très bonnes conditions”, a déclaré Florence Saint-Jean lors d’un point presse, ”on attend beaucoup de ce lieu, c’est une bonne dynamique”.

700 m2 pour d’autres activités et espaces partagés

Dans ce rez-de-chaussée, il n’y pas seulement les SNB qui vont pouvoir en profiter. Des locaux destinés à d’autres activités outdoor (course à pied, vélo…) sont également prévus sur une surface de 260 m2. Hall, casiers individuels, vestiaires et sanitaires adhérents, bureau, ainsi qu’une halte cycliste avec un atelier réparation/entretien, un espace de stockage des vélos et des bornes de recharge VAE sont prévus.

Enfin, les clubs nautiques et les autres activités outdoor partageront 440 m2 où se trouveront l’accueil du public et une salle de réunion, des sanitaires, des salles de musculation et de préparation physique et des locaux annexes (technique, archives, ménage, déchets).

Un espace terrasse sera dégagé donnera un point de vue direct sur le Doubs et la Citadelle.

Pour Anne Vignot, ”on ne mesure pas suffisamment à quel point c’est un virage intéressant qui illustre notre réelle volonté de promouvoir toutes les formes de sports outdoor et développer ce rapport à la rivière, il n’y a jamais eu de politique forte pour développer cette relation avec la rivière, faisons en sorte que les gens en profitent et le sport peut faire ce lien.”

