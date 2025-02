Polo & Pan, Deluxe, Adé, Hatik… découvrez les têtes d’affiche du 23e festival de la Paille

Depuis plus de trente ans, le festival Rencontres et Racines incarne les valeurs d'ouverture, de partage et de diversité culturelle. L'édition 2025, qui se tiendra au parc Japy à Audincourt, promet une programmation riche en émotions et en découvertes artistiques du 26 au 29 juin 2025. Entre concerts, engagements solidaires et initiatives écologiques, l'événement s'annonce une fois de plus incontournable.