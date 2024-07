Pont de Salans : fin des travaux prévue pour mars 2025

Mardi 2 juillet 2024, une réunion de chantier a eu lieu au pont de Salans, afin de livrer un point d'étape et rassurer les habitants. En raison de dommages plus importants que prévu, les travaux ont pris du retard, mais le pont pourrait rouvrir en mars 2025.

Trait d’union entre deux territoires - le Jura et le Doubs -, lien historique entre deux communes - Salans et Saint-Vit - ce pont qui enjambe le Doubs à la sortie de Saint-Vit a toujours revêtu une importance primordiale pour les habitants du secteur.

Depuis février 2023, cet ouvrage d’art est entré dans une phase de rénovation massive. L’objectif est de sécuriser la traversée pour les automobilistes, et créer une voie douce pour les cyclistes et piétons accolée au pont.

Pour la petite histoire, ce vétéran tout de métal vêtu fut inauguré en 1898, lorsque les élus locaux décidèrent de remplacer le bac par un pont pour la traversée du Doubs. Il fut ensuite dynamité en 1940 par les troupes françaises avant l’arrivée des Allemands, puis reconstruit en 1946.

L’ouvrage accueille à ce jour une moyenne de 1?500 véhicules par jour.

Le mardi 2?juillet, une réunion de chantier, en présence notamment de Gérôme Fassenet, Président du Conseil départemental du Jura et de la Communauté de communes Jura Nord, Christian Dutel, Directeur des routes au CD39, du maître d’œuvre PMM, de la première adjointe à la mairie de Saint-Vit Anne Bihr et du maire de Salans Philippe Smagghe, permettait de faire le point sur les travaux en cours.

Une déviation de l’EuroVélo 6 vers la Forêt de Chaux

Maître d’ouvrage de ce vaste chantier, le Département du Jura a fait le choix de rénover l’ouvrage, tout en conservant ses caractéristiques et sa voie unique de circulation. ''En démontant le pont, on s’est aperçu que la corrosion était beaucoup plus importante qu’estimée initialement, expliquait Gérôme Fassenet.Il a fallu arrêter le chantier pour réaliser de nouvelles études. Il était impossible d’anticiper ce problème, ni de poursuivre les travaux sur des poutres endommagées ''.

Stoppés en juin?2023, les travaux ont repris en janvier dernier.

Une passerelle dédiée aux déplacements doux sera accolée au pont, permettant une déviation de l’EuroVélo 6 vers l’autre rive du Doubs et la Forêt de Chaux. Les travaux sont estimés à 5 M€ HT, financés à 50?% par les deux Départements (Jura et Doubs). La passerelle, dont les travaux sont estimés à 516?000 HT, est financée par le Doubs (50?%), le Jura (25?%) et Jura Nord (25?% soit 129?999 HT pour cette dernière). "Les travaux consistent à réparer ou changer les pièces métalliques qui constituent l’intégralité de cet ouvrage d’art, précisait Christian Dutel.Il sera ensuite traité contre la corrosion. Enfin, une dalle en béton fibre à ultra-haute performance sera coulée. Ce BFUP possède la particularité d’être plus fin donc moins lourd, et vieillit beaucoup mieux que le béton classique. Nous sommes repartis pour un siècle !''

Afin de préserver l’environnement et la rivière, les tronçons du pont en travaux sont ''confinés'', évitant les chutes de peinture, sable, pollution...

La requalification du pont permettra d’accueillir des véhicules jusqu’à 19 tonnes (contre 2,5 tonnes auparavant), et la circulation sera maintenue en alternat.

''Dans la continuité de la passerelle mode doux, nous réfléchissons à d’autres voies douces en direction de la Forêt de Chaux, concluait Gérôme Fassenet. Un nombre important de nos?900 ponts du Jura arrivent en fin de vie et ces rénovations sont indispensables. D’autres travaux vont suivre''.

(Communiqué)