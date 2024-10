Pour Allenbach, un candidat “d’union Macron-Modem-LR remporterait à coup sûr les élections municipales 2026” de Besançon

S’estimant d’accord avec le député sur le fait qu’il "est temps de dépasser les divisions et les querelles, les Français nous regardent”, le président du mouvement Franche-Comté aimerait savoir si l’élu pense la même chose "au niveau local et plus précisément en ce qui concerne les prochaines municipales (2026) de Besançon". Question qu’il justifie par le fait que, d'après lui, "un candidat d'union "Macron-Modem-LR" remporterait à coup sûr la victoire".

La particularité d’un tel candidat, permettrait également pour le régionaliste de "mettre fin à l'actuel scandale démocratique qui veut que la ville de Besançon soit aujourd'hui dirigée par la gauche, alors qu'elle n'avait obtenu que 11.145 voix aux dernières municipales, soit 43,8 %, contre 14 279 voix pour la droite (LR+Modem/Macron), soit 56,2 %". Avant d’ajouter que, toujours d’après lui, "les Bisontins sont majoritairement et fondamentalement de droite", un constat que "leur vote aux dernières élections européennes et législatives ne fait d'ailleurs que confirmer".