Pourquoi mange-t-on des œufs en chocolat à Pâques ?

Croyants ou non, pratiquants ou non, nombreux sont celles et ceux qui se réunissent en famille ou entre amis pendant Pâques. La coutume veut que l’on s’offre du chocolat sous forme d’œufs, mais pourquoi ?

Pour les fidèles, Pâques est la période la plus importante de la religion catholique puisqu'il s'agit de la résurrection de Jésus Christ trois jours après sa crucifixion. Pâques marque la fin du Carême, cette période de jeûne de 40 jours pendant laquelle les chrétiens n'ont pas le droit de manger ni viande, ni œufs, ni lait, ni vin.

Pendant cette longue période de jeûne, les poules ont malgré tout continué de pondre ! C'est pourquoi dès la fin du Carême, les chrétiens s'offraient des œufs pour écouler le stock. L'œuf serait également la métaphore de la renaissance de Jésus Christ.

Et le chocolat, il arrive quand ?

Le chocolat à Pâques comme la bûche ou le foie gras à Noël ou la galette des Rois est une dérive commerciale. Au XIXe siècle, les chocolatiers se sont emparés de la tradition au moment de la démocratisation du cacao et du chocolat. Ils ont découvert qu'en mélangeant du sucre, du beurre de cacao et du chocolat en poudre, ils obtenaient une pâte lisse et facile à utiliser. Les œufs en chocolat sont arrivés, puis toutes les autres formes imaginables telles que les lapins, les cloches, etc. avec le développement des moules.