Premier déplacement pour Lecornu ce samedi en Saône-et-Loire

Le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, a choisi un centre de santé de Saône-et-Loire pour y effectuer samedi son premier déplacement, sur le thème de l'accès aux soins, a-t-on appris de Matignon samedi 13 septembre 2025.

Après avoir consacré ses premières journées à notamment consulter des forces politiques de la coalition gouvernementale et des partenaires sociaux, le chef du gouvernement effectuera son premier déplacement dans un centre de santé départemental de Mâcon, chef-lieu de la Saône-et-Loire.

Attendu sur place autour de 10H15, "il rencontrera les porteurs du projet, notamment les élus, et l'équipe médicale", qui lui "présenteront le modèle d'accès aux soins de cet établissement", a indiqué Matignon dans un communiqué vendredi.

Le déplacement du Premier ministre devrait se conclure en fin de matinée, après des échanges avec les équipes médicales du centre, selon le même communiqué.

Après la CFDT et le Medef vendredi, le Premier ministre doit recevoir lundi et mardi à Matignon l'essentiel des autres principales organisations syndicales et patronales, à quelques jours du 18 septembre, date de la journée intersyndicale de grèves et manifestations.

(AFP)