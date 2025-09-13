Samedi 13 Septembre 2025
Alerte Témoin
SAÔNE-ET-LOIRE (71)
Politique

Premier déplacement pour Lecornu ce samedi en Saône-et-Loire

Publié le 13/09/2025 - 09:00
Mis à jour le 13/09/2025 - 09:04

Le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, a choisi un centre de santé de Saône-et-Loire pour y effectuer samedi son premier déplacement, sur le thème de l'accès aux soins, a-t-on appris de Matignon samedi 13 septembre 2025.

Sébatien Lecornu lors de sa venue à Besançon en 2018 pour le sujet coeur de ville © Hélène Loget
Après avoir consacré ses premières journées à notamment consulter des forces politiques de la coalition gouvernementale et des partenaires sociaux, le chef du gouvernement effectuera son premier déplacement dans un centre de santé départemental de Mâcon, chef-lieu de la Saône-et-Loire.

Attendu sur place autour de 10H15, "il rencontrera les porteurs du projet, notamment les élus, et l'équipe médicale", qui lui "présenteront le modèle d'accès aux soins de cet établissement", a indiqué Matignon dans un communiqué vendredi.

Le déplacement du Premier ministre devrait se conclure en fin de matinée, après des échanges avec les équipes médicales du centre, selon le même communiqué.

Après la CFDT et le Medef vendredi, le Premier ministre doit recevoir lundi et mardi à Matignon l'essentiel des autres principales organisations syndicales et patronales, à quelques jours du 18 septembre, date de la journée intersyndicale de grèves et manifestations.

(AFP)

déplacement premier ministre santé sébastien lecornu

Publié le 13 septembre à 09h00 par Elodie Retrouvey
Politique

Suisse
Economie Politique

Christophe Grudler à Berne pour un partenariat visant à améliorer “la vie des citoyens des deux côtés de la frontière”

Christophe Grudler (Mouvement Démocrate / Renew Europe), rapporteur du Parlement européen sur les relations avec la Suisse, sera en mission officielle à Berne (Suisse) les 11 et 12 septembre 2025, dans le cadre d’une délégation de la Commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement européen.

christophe grudler convention député européen suisse
Publié le 11 septembre à 08h42 par Elodie Retrouvey
France
Politique

Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre, promet des “ruptures”

Des "ruptures" dans "la méthode" mais aussi sur "le fond" : pour sa première prise de parole depuis sa nomination mardi soir, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a lancé un message aux Français et aux oppositions mercredi 10 septembre 2025 lors de sa prise de fonctions afin de trouver un compromis permettant la formation d'un gouvernement et l'adoption d'un budget.

premier ministre sébastien lecornu
Publié le 10 septembre à 14h18 par Hélène L.
Besançon
Politique Social

10 septembre : pas de jour chômé et rémunéré pour les agents de la Ville de Besançon

Le 5 septembre dernier, l’intersyndicale CFDT, CFTC, CGT, FO, SUD et UNSA avait interpellé la maire de Besançon pour lui demander une journée chômée et rémunérée pour tous les agents de la ville lors de la journée de mobilisation du 10 septembre 2025. Une demande à laquelle Anne Vignot a répondu par la négative le 8 septembre 2025. Une réponse qui déçoit mais "ne surprend pas" les syndicats. 

10 septembre anne vignot cfdt CFTC cgt fo intersyndicale sud unsa
Publié le 9 septembre à 15h59 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique Social

“Pot de départ” de François Bayrou à Besançon : prochaine mobilisation le 10 septembre

Ce lundi 8 septembre à 20h, plus de 200 personnes se sont retrouvées place du 8 Septembre à Besançon, pour marquer la fin du mandat de François Bayrou et de son gouvernement, écartés après le vote de confiance. L’occasion, pour les participants, de "fêter" ce départ mais aussi de préparer la mobilisation prévue le 10 septembre.

10 septembre françois bayrou gouvernement intersyndicale manifestation
Publié le 9 septembre à 08h00 par Alexane
Besançon
Culture Politique

Rebondissement : Raphaël Enthoven maintenu au festival Livres dans la boucle

Le 4 septembre, Grand Besançon Métropole annonçait avoir retiré Raphaël Enthoven de la programmation du festival littéraire Livres dans la boucle prévu du 19 au 21 septembre 2025. Cette décision faisait suite à une prise de position du Parti communiste local, qui avait dénoncé certains propos de l’écrivain et philosophe sur Gaza publiés sur X. Mais ce lundi 8 septembre, la présidente de GBM, Anne Vignot, a finalement déclaré par voie de communiqué que Raphaël Enthoven serait maintenu dans la sélection du festival.

gaza livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 8 septembre à 15h41 par Alexane
Besançon
Politique

Déprogrammation de R. Enthoven de Livres dans la boucle : le RN réclame le retrait de la subvention régionale

Le groupe Rassemblement national (RN) au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a réagi à la décision de l’agglomération du Grand Besançon de déprogrammer l’écrivain et philosophe Raphaël Enthoven du festival Livres dans la boucle, prévu du 19 au 21 septembre.

conseil regional bourgogne franche-comté livres dans la boucle 2025 raphael enthoven rassemblement national
Publié le 8 septembre à 11h28 par Alexane
Doubs
Politique Société

Le sénateur Longeot met en garde sur les conséquences de l’extinction programmée de la 2G

Prévue dès 2026, l’extinction programmée de la 2G, puis de la 3G tracasse le Sénateur du Doubs Jean-François Longeot, président de l’aménagement du territoire et du développement durable au Sénat. Dans un communiqué du 4 septembre 2025, le sénateur se dit inquiet de "l’absence d’étude d’impact permettant d'anticiper les risques potentiels à très court terme de cette fermeture pour les citoyens et les territoires les plus vulnérables".

2G/3G jean-françois longeot sénateur
Publié le 8 septembre à 08h03 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Politique

Vote de confiance : les Jeunes Horizons du Doubs demandent à Dominique Voynet de ne pas voter contre

Dans une lettre ouverte adressée à la députée de la 2e circonscription du Doubs ce vendredi 5 septembre, soit trois jours avant le vote de confiance à l’Assemblée nationale, les Jeunes Horizons du département prennent position sur la situation politique nationale et appellent à la responsabilité.

dominique voynet françois bayrou horizons vote de confiance
Publié le 7 septembre à 12h00 par Alexane
Besançon
Politique

Le drapeau américain est bel bien hissé pour le 8 septembre à Besançon

À l’approche des commémorations de la Libération de Besançon, prévues le 8 septembre, Jean-Philippe Allenbach, président du Mouvement Franche-Comté, a adressé un mail à la maire de la ville concernant la présence du drapeau américain lors de la cérémonie. Anne Vignot a répondu.

8 septembre anne vignot drapeau états-unis libération seconde guerre mondiale
Publié le 6 septembre à 14h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Politique

Nouveau président de Bourgogne-Franche Comté, Jérôme Durain déjà dans la bataille anti-RN

A peine élu vendredi président de Bourgogne-Franche-Comté, le sénateur socialiste Jérôme Durain, coauteur de la loi contre le narcotrafic, a fait de "la sécurité, valeur de gauche" une des priorités de son mandat, se positionnant déjà dans la bataille des élections régionales de 2028 contre une extrême droite en pleine progression.

jerome durain rassemblement national region bourgogne franche-comte sécurité sénateur
Publié le 6 septembre à 10h21 par Alexane

