Présidence des Républicains : Jacques Grosperrin votera pour Bruno Retailleau

"Pour l’élection à la présidence des Républicains, je voterai pour Bruno Retailleau.

Parce qu’il incarne une droite courageuse, qui assume toutes ses convictions, pour rétablir l’ordre dans notre pays, réaffirmer la liberté et défendre nos repères civilisationnels, il saura opposer à Emmanuel Macron une droite qui pense droit et parle clair.

Parce qu’il sait fédérer, qu’il veut faire passer les idées avant les égos et redonner la parole aux militants, Bruno Retailleau est le mieux à même de refonder entièrement la droite, pour que nous puissions reconstruire un grand parti populaire et patriote, fidèle aux exigences gaullistes. Aujourd’hui, alors que la droite est fragilisée, nous avons besoin de la solidité et de la crédibilité de Bruno Retailleau.

Seul son projet, pour reconstruire un nouveau parti et refonder une vraie droite, peut permettre à notre famille politique de renouer avec la victoire en renouant avec l’essentiel : le combat des idées, la force de nos convictions pour la France.

Jacques Grosperrin, sénateur du Doubs"

(Communiqué)