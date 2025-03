Prix “équipes soignantes en psychiatrie” : les candidatures sont ouvertes…

La Course du cœur est une course de 800 km entre Paris et Bourg Saint Maurice - Les Arcs du 19 au 23 mars 2025. Rassemblant plus de 200 coureurs dont 12 greffés, l’évènement qui dure 4 jours et 4 nuits traverse plus de 200 communes dont plusieurs situées en Haute-Saône et dans le Doubs.